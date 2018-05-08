Fenerbahçe Akhisarspor maçına doğru

AKHİSAR CEPHESİ TEPKİ GÖSTEREBİLİR

Erdinç Şahin

Galatasaray’ı eleyenile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmaması ile 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıranarasındaki final maçı perşembe saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ile açılışı da yapılacak olan'nda maç öncesi taraftarlar kente gelmeye başlarken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100’e yaklaştı.Öte yandan yetkililerden alınan bilgilere göre 33 bin kişi kapasiteli Yeni Diyarbakır Stadı'ndaarasında oynanacak maçındaki taraftarlara verilecek alanlar da belirlendi. Buna göre,taraftarları için yaklaşık 25 bin kişilik yer ayrılırken, TM.Akhisarspor taraftarları için de yaklaşık 8 bir kişilik yer ayrıldığı öğrenildi. Ligde düşme potasının hemen üzerinde bulunan, kupa finalinin kendileri için büyük önem taşıdığının önemini bilen taraftarların alınan bu karara tepki gösterecekleri belirtildi., 18 yıl öncearasında oynanan kupa finaline ev sahipliği yapmış, bu maçı Galatasaray uzatmalarda kazandığı gollerle 5-3 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.DİYARBAKIR (İHA)