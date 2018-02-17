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Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor

17 Şubat 2018, Cumartesi 19:22
Fenerbahçe - Alanyaspor (Canlı anlatım)
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19.DK: GOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü buluyor. 1 - 0

12.DK: Tempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Fernandes'in kaçırdığı pozisyon hariç iki takım da gole yaklaşamadı.

8.DK: Konuk ekip maça hızlı başladı ama Fenerbahçe pas yaparak baskıyı azaltıyor. 

4.DK: Ani gelişen Alanyaspor atağında Fernandes bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, müsait durumda vuruşunda Kameni açıyı iyi kapatıp topu çıkarmayı başardı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: 

Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao

Alanyaspor'un ilk 11'i: 

Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas


FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR 


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.


21. YILDA İLK MAÇTA CEZALI


Aziz Yıldırım, önceki gün başkalık görevindeki 20. senesini doldurmuştu. Yıldırım, görevdeki 21. yılının ilk mücadelesi olan Aytemiz Alanya karşılaşmasında tribündeki yerini alamayacak.

Başkanın, PFDK’nın verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle mücadeleyi statta bulunan FB Tv stüdyolarında seyretmesi bekleniyor. Futbolcular, Aytemiz Alanya’yı mağlup ederek Aziz Yıldırım’a 21. yıl hediyesi vermek için sahaya çıkacak.

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