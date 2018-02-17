Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel şoku!

Haber Merkezi

Fenerbahçe zorlu Beşiktaş maçları öncesi evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor maçında üstün bir oyun sergileyerek maçtan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe 44 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde ikinci sırada yer aldı.Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Böylece tecrübeli sol bek Beşiktaş maçında oynayamayacakFenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Valbuena sol çaprazdan gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nun pasında Mehmet Topal ceza alanı sol çaprazından sert vurdu, yerden giden top yandan auta çıktı.GOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü penaltıdan buluyor. 3 - 0Aatıf orta alanda buluştuğu topu nefis hareketlerle sürdü ve ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.Sağ taç çizgisi önünde topu alan Aatıf karşısındaki iki Alanyasporludan çok iyi sıyrıldı ancak ortasını yapamadan savunma son anda araya girdi.İkinci yarı başladıGassama'nın Fenerbahçe ceza alanına doldurduğu top kaleci Kameni'de kaldı.Alanyaspor ceza alanına doldurulan topu Fernandao indirdi, Mehmet Topal'ın sert şutunda direkten dönen topu Brezilyalı oyuncu tekrar tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.Köşe vuruşu sonrası içeriye doldurulan topa bir kez daha Fernandes hareketlendi ancak ofsayt bayrağı kalktı.GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Giuliano'nun nefis ara pasıyla Aatıf sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Ceza alanı sağ çaprazından pasını çıkardı ve kale önündeki Fernandao topu boş ağlara yolladıGOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü buluyor. 1 - 0 Sağ kanattan Isla'nın taşıdığı topu Valbuena araya bıraktı. İyi bir kontrolle savunmayı ekarte eden Giuliano, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladıTempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Fernandes'in kaçırdığı pozisyon hariç iki takım da gole yaklaşamadı.Konuk ekip maça hızlı başladı ama Fenerbahçe pas yaparak baskıyı azaltıyor.Ani gelişen Alanyaspor atağında Fernandes bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, müsait durumda vuruşunda Kameni açıyı iyi kapatıp topu çıkarmayı başardı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarKameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, FernandaoRiou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, DouglasFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.