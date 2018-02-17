Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Fenerbahçe zorlu Beşiktaş maçları öncesi evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor maçında üstün bir oyun sergileyerek maçtan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe 44 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde ikinci sırada yer aldı.
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor
MAÇ ÖZETİ
82.DK:
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Böylece tecrübeli sol bek Beşiktaş maçında oynayamayacak
71.DK:
Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Valbuena sol çaprazdan gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.
65.DK:
Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nun pasında Mehmet Topal ceza alanı sol çaprazından sert vurdu, yerden giden top yandan auta çıktı.
59.DK:
GOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü penaltıdan buluyor. 3 - 0
57.DK:
Aatıf orta alanda buluştuğu topu nefis hareketlerle sürdü ve ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.
54.DK:
Sağ taç çizgisi önünde topu alan Aatıf karşısındaki iki Alanyasporludan çok iyi sıyrıldı ancak ortasını yapamadan savunma son anda araya girdi.
46.DK:
İkinci yarı başladı
45.DK: İlk yarı sona erdi. Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor
42.DK:
Gassama'nın Fenerbahçe ceza alanına doldurduğu top kaleci Kameni'de kaldı.
39.DK:
Alanyaspor ceza alanına doldurulan topu Fernandao indirdi, Mehmet Topal'ın sert şutunda direkten dönen topu Brezilyalı oyuncu tekrar tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.
33.DK:
Köşe vuruşu sonrası içeriye doldurulan topa bir kez daha Fernandes hareketlendi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
27.DK:
GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Giuliano'nun nefis ara pasıyla Aatıf sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Ceza alanı sağ çaprazından pasını çıkardı ve kale önündeki Fernandao topu boş ağlara yolladı
19.DK:
GOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü buluyor. 1 - 0 Sağ kanattan Isla'nın taşıdığı topu Valbuena araya bıraktı. İyi bir kontrolle savunmayı ekarte eden Giuliano, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı
12.DK:
Tempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Fernandes'in kaçırdığı pozisyon hariç iki takım da gole yaklaşamadı.
8.DK:
Konuk ekip maça hızlı başladı ama Fenerbahçe pas yaparak baskıyı azaltıyor.
4.DK:
Ani gelişen Alanyaspor atağında Fernandes bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, müsait durumda vuruşunda Kameni açıyı iyi kapatıp topu çıkarmayı başardı.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao
Alanyaspor'un ilk 11'i:
Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas
FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.
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Haber Merkezi