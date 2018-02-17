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Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip baştan sona üstün götürdüğü maçta Giuliano (2) ve Fernandao'nun golleriyle sahadan 3 - 0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını  44 yaparken Alanyaspor 21 puanda kaldı
 

17 Şubat 2018, Cumartesi 21:46
Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)
Fenerbahçe zorlu Beşiktaş maçları öncesi evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor maçında üstün bir oyun sergileyerek maçtan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe 44 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde ikinci sırada yer aldı.


MAÇ ÖZETİ


90.DK: Hakem son düdüğü  çaldı. Maç sona erdi Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor

82.DK: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Böylece tecrübeli sol bek Beşiktaş maçında oynayamayacak

71.DK: Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa Valbuena sol çaprazdan gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

65.DK: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano'nun pasında Mehmet Topal ceza alanı sol çaprazından sert vurdu, yerden giden top yandan auta çıktı.

59.DK: GOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü penaltıdan buluyor. 3 - 0

57.DK: Aatıf orta alanda buluştuğu topu nefis hareketlerle sürdü ve ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

54.DK: Sağ taç çizgisi önünde topu alan Aatıf karşısındaki iki Alanyasporludan çok iyi sıyrıldı ancak ortasını yapamadan savunma son anda araya girdi.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor

42.DK: Gassama'nın Fenerbahçe ceza alanına doldurduğu top kaleci Kameni'de kaldı.

39.DK: Alanyaspor ceza alanına doldurulan topu Fernandao indirdi, Mehmet Topal'ın sert şutunda direkten dönen topu Brezilyalı oyuncu tekrar tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.

33.DK: Köşe vuruşu sonrası içeriye doldurulan topa bir kez daha Fernandes hareketlendi ancak ofsayt bayrağı kalktı.



27.DK: GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla farkı 2'ye çıkarıyor. Giuliano'nun nefis ara pasıyla Aatıf sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Ceza alanı sağ çaprazından pasını çıkardı ve kale önündeki Fernandao topu boş ağlara yolladı

19.DK: GOL! Fenerbahçe Giuliano'yla golü buluyor. 1 - 0 Sağ kanattan Isla'nın taşıdığı topu Valbuena araya bıraktı. İyi bir kontrolle savunmayı ekarte eden Giuliano, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı

12.DK: Tempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Fernandes'in kaçırdığı pozisyon hariç iki takım da gole yaklaşamadı.

8.DK: Konuk ekip maça hızlı başladı ama Fenerbahçe pas yaparak baskıyı azaltıyor. 

4.DK: Ani gelişen Alanyaspor atağında Fernandes bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, müsait durumda vuruşunda Kameni açıyı iyi kapatıp topu çıkarmayı başardı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: 

Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao

Alanyaspor'un ilk 11'i: 

Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas


FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR 


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.

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