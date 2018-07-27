Fenerbahçe Altınordu maçı canlı izle! TRT 1 CANLI YAYIN

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe nu akşam Altınordu takımıyla hazırlık maçına çıkıyor. Özelikle yeni transferler Andre Ayew, Barış ve Berke'nin performansı sarı lacivertli kulübe gönül verenler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Altınordu maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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Muhtemel 11'ler...

Altınordu: Erce, Kerim Alıcı, Seydi, Yusuf Acer, Berkay, Oğulcan, Enis, Alican, Anıl, Kemal

Fenerbahçe: Berke, Isla, Neusdater, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Eljif, Barış, Valbuena, Giuliano

Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı hazırlık maçları

İstanbulspor 1-1 Fenerbahçe

Lausanne 2-1 Fenerbahçe

Fulham 0-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-3 Feyenoord

Fenerbahçe'nin transferleri

Gelenler...

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Sportif Direktörlüğe tecrübeli Sportif Direktör Comolli getirildi. Ardından teknik direktör Hollandalı Cocu oldu. Beşiktaş ve Galatasaray gibi maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Sarı-Lacivertliler Altınordu'dan iki genç yıldızı kadrosuna kattı. Geleceğin kalecileri arasında gösterilen ve dünya devlerinin peşinde koştuğu Berke Özer ile yetenekli futbolcu Barış Alıcı kadroya dahil edildi. Fenerbahçe üçüncü transferini de genç bir oyuncudan yana kullandı. Hollanda ekibi Nec Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye transfer edildi.

Gidenler...

Fenerbahçe Brezilyalı golcü Fernandao'yu Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'ya 3 milyon Dolar karşılığında sattı. Ayrıca alt yapıdan A Takım'a yükseleceği konuşulan Rapaic'in oğlu Boris Rapaiç ile de yollar ayrıldı.

Altınordu hazırlık maçlarında kötü

Genç kadrosu ile Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Altınordu yeni sezon öncesi çıktığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Hüseyin Eroğlu yönetiminde 4 hazırlık maçı yapan Ege ekibi Bursaspor, Kayserispor ve Göztepe'ye yenilirken Karabükspor'u ise 3-0 mağlup etti.



