Fenerbahçe bu akşam Altınordu ile hazırlık maçına çıkıyor. Her iki kulübün taraftarı da mücadeleyi heyecanla bekliyor. Özelikle yeni transferler Andre Ayew, Barış ve Berke'nin performansı sarı lacivertli kulübe gönül verenler tarafından merak ediliyor. Feyenord maçında ilk yarıda muhteşem bir futbol sergileyen Kanarya bu maçta neler yapacak? Öte yandan bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler "Fenerbahçe Altınordu maçı saat kaçta? Hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

FENERBAHÇE ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Altınordu maçı yarın akşam saat 21.00'de Bornova Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ALİ KOÇ'TAN JEST

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aralarında oynacakları hazırlık maçının yayın haklarını devrettiği Altınordu Kulübü’ne büyük jest yaptı.

İzmir ekibinden Berke Özer ile Barış Alıcı'yı alan Fenerbahçe Yönetimi, Altınordu'ya jest yapma kararı aldı. Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşunun bulunmasına rağmen Altınordu Kulübü’nün kasasına bilet satışının haricinde de para girmesini isteyen Başkan Ali Koç, yayın haklarının da devredilmesi kararını aldı.

Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Cuma günü saat 21:00’de İzmir’de Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde kendilerine jest yapan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Başkan Ali Koç’un göreve gelmeden önce olduğu gibi göreve geldikten sonra da Altınordu’ya yakın davrandığını söyleyen Orhunbilge, “Özellikle Barış Alıcı ve Berke Özer’in transferlerinden sonra Fenerbahçe ile yakın dostluğumuz daha da pekişti. Hazırlık maçının hasılatını ve yayın geliri konusunda inisiyatifi bize bırakan Fenerbahçe’ye jestinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Karşılaşmanın TRT 1’den yayınlanacağını açıklayan Orhun Bilge, “Karşılaşmadan elde edilecek parayı yeni yıldızlar yetiştirmek için tesislerimize harcayacağız” diye konuştu.















