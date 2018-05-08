Fenerbahçe altyapısında devrim!

Fenerbahçe
Kulübü, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi"
projesiyle futbol altyapısına büyük bir yatırım yapacak. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu
proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Proje liderini, Dünya Kupası
'nın ardından açıklayacaklarını belirten Mosturoğlu
, "Proje liderinin yetiştirdiği 3 jenerasyon var. Hepsi Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Pilot takım projesi önemli parçalardan biri. Projenin hayata geçmesiyle, bundan sonra A takımda görev yapacak teknik direktörlerin bu ekole uygun olacak" diye konuştu.
BU PROJEYİ ANCAK AZİZ YILDIRIM YAPAR
Fenerbahçe Kulübü Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner
, "Bu projeyi ancak Aziz Yıldırım
gibi bir reis yapar. Bu deli bir proje"dedi.
Erdinç Şahin