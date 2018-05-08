Fenerbahçe altyapısında devrim!

BU PROJEYİ ANCAK AZİZ YILDIRIM YAPAR

Erdinç Şahin

Kulübüprojesiyle futbol altyapısına büyük bir yatırım yapacak.proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Proje liderini,'nın ardından açıklayacaklarını belirten, "Proje liderinin yetiştirdiği 3 jenerasyon var. Hepsi Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Pilot takım projesi önemli parçalardan biri. Projenin hayata geçmesiyle, bundan sonra A takımda görev yapacak teknik direktörlerin bu ekole uygun olacak" diye konuştu., "Bu projeyi ancakgibi bir reis yapar. Bu deli bir proje"dedi.