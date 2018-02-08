Fenerbahçe Andreas Kilit'i transfer etti

Ocak ayı transfer döneminde hiçbir futbolcuya imza attıramayan Fenerbahçe
, 21 yaş altı takımı için Andreas Kilit
'i transfer etti.
Sarı Lacivertli ekip, Jönköpings Södra
'nın U-19 takımında forma giyen İsveçli stoperle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
"BENİ ARAMALARI 5 DAKİKA BİLE SÜRMEDİ"
Kilit, İsveç basınına verdiği röportajda transferinin menajerler vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtti.
18 yaşındaki futbolcu, "Benimle ilgilendiler ve maç görüntülerimi izlemek istediler. İzledikten sonra da beni aramaları 5 dakika bile sürmedi.
" ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin