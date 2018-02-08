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Fenerbahçe Andreas Kilit'i transfer etti

Ara transfer döneminde hiçbir oyuncuya imza attıramayan Fenerbahçe, 21 yaş altı takımı için Jönköpings Södra'da forma giyen Andreas Kilit'i transfer etti.

Fenerbahçe Andreas Kilit'i transfer etti
Ocak ayı transfer döneminde hiçbir futbolcuya imza attıramayan Fenerbahçe, 21 yaş altı takımı için Andreas Kilit'i transfer etti.

Sarı Lacivertli ekip, Jönköpings Södra'nın U-19 takımında forma giyen İsveçli stoperle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
 

"BENİ ARAMALARI 5 DAKİKA BİLE SÜRMEDİ"


Kilit, İsveç basınına verdiği röportajda transferinin menajerler vasıtasıyla gerçekleştiğini belirtti.

18 yaşındaki futbolcu, "Benimle ilgilendiler ve maç görüntülerimi izlemek istediler. İzledikten sonra da beni aramaları 5 dakika bile sürmedi." ifadelerini kullandı.


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