Fenerbahçe Baba Rahman'ın peşinde... Engel kalmadı!

CONTE SİNYALİ ÇAKTI

Erdinç Şahin

’dan sol bekte beklenen katkıyı alamayan teknik direktörve ekibi, büyük bir titizlikle bu pozisyon için yeni bir oyuncu arıyor. Gündeme yakın zamandagelmişti.Fenerbahçe’nin sol bek için takip ettiği bir başka isim olanilgili de önemli bir haber geldi. İngiliz temsilcisinin teknik direktörüsakatlığını yeni yeni atlatantakımda forma bulmasının zor olduğunu belirten ifadeler kullandı.Conte, “Baba, zor bir sakatlıktan çıktı. Eski formuna kavuşmak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ancak son derece güçlü bir oyuncu. Onunla ilgili nasıl bir yol haritası çizeceğimizi bilmiyorum” dedi. Bu sezon takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve geçen sezonu Alman ekibi Schalke 04’te kiralık olarak geçiren Rahman, Bundesliga’da 21 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. Ganalı futbolcu için kiralık tekliflerinin beklendiği ve Fenerbahçe’nin de bu adaylardan biri olduğu öne sürülüyor.