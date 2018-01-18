Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'tan açıklamalar



'BEN YÖNETİMDEYKEN, STADIN ETRAFINDA KUYRUK VARDI'



'200 İMZA YETERLİ'



'ALİ KOÇ BAŞKAN OLACAK GÜNEŞ DOĞACAK'

Aziz Yıldırım üyelerle bir araya geldi

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin ciddi bir borç tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Ali Koç, ''Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz düşüyor, çok ama çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşı karşıyayız.Genel kurulumuza konsodile rakamların sunulması gerektiği açıkça belli ediliyor. Günahıyla, sevabıyla hepimiz bundan sorumluyuz ve talep etmeliyiz. Sizler bu kulübün gerçek sahiplerisiniz'' sözlerini kullandı.Taraftarların stadı doldurması gerektiğini belirten Koç, ''Taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik sürüyor. Bu iklim tribündeki sayıya yansıyor, kombine satışına etki ediyor.Ben yönetimdeyken, stadın etrafında kuyruk vardı, insanlar loca alabilmek için hava parası veriyordu. Kulübümüz doğru planlama ve stratejik bakış açısından uzak, kısa vadeli faaliyetlerini sürdürmektedir. Şubat ayı itibariyle sahaya iniyoruz ve taraftarlarımızla bir araya geleceğiz. Süre ilerledikçe tek tek projelerimizi paylaşacağız, basınla paylaşacağız'' dedi.Fenerbahçe Başkanlık adayı olmak için 200 imzanın yeterli olduğunu söyleyen Koç, 'İmza için ürkenler olabilir. Tribüne çocuğunuzla gelip, kombinenizin iptal edildiğini, kara listede olup olmadığınızı görmüş olabilirsiniz, bilmiyorum.Ürkmekte haklı olanlar olabilir, biz bunu deşifre etmiyoruz, üye sırasına göre koyuyoruz. Belki rakamları verebiliriz. Bu imza kampanyasına çok önem veriyorum, inandığınıza inanıyorum. Aday olmak için 200 imza yetiyor'' şeklinde konuştu.Salonu dolduranlar, "Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak, Ali Koç Başkan olacak güneş doğacak!" tezahüratları yaptı.