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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, yeni bir açıklama yaptı

Fenerbahçe'nin Mayıs 2018'deki seçimi için başkan adaylığını duyuran Ali Koç, yeni bir açıklama yaptı. Koç bundan sonraki dönemde üye ve taraftarlarla temasların sıklaşacağını ve bir araya gelineceğini duyurdu
 

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, yeni bir açıklama yaptı
Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçelilere sık sık mesaj veren aday Ali Koç, yeni bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Koç'un yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Her branşta şampiyonluk dileğiyle girdiğimiz 2018'in ilk günlerinde adaylığıma dair yapacağımız çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Bugüne kadar e-posta adresimiz, internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan değerli yorum ve eleştirilerinizi dinleme, değerlendirme ve yararlanma fırsatına sahip olduk.

Hukuki nedenlerden dolayı ulaşamadığımız üyelik bilgilerini bizlere ulaştıran üyelerimizin sayısı binleri aştı; artan bu ilgi ve destek bize güç veriyor.

Bu ay itibarıyla siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızla temaslarımızın yoğunlaşacağını, bir araya geleceğimiz sürecin başladığını sizlere 'ilk ağızdan' paylaşmak istiyorum.

Bu süreçte amacımız, Fenerbahçemizin geleceği için elimizden geldiğince fazla üyemize ulaşmak, fikir alışverişinde bulunabilmek. Bu doğrultuda çevrenizdeki Fenerbahçelileri internet sitemizle buluşturmanız ve kendileriyle temasa geçmemizi sağlamanız bizim için çok önemli.

Her zaman ifade ettiğim gibi başarı ancak hep beraber çalışarak ve inanarak gerçekleşecek.
Fenerbahçeliyim diyen herkes için, hepimiz için, Fenerbahçe için harekete geçmenin tam zamanı şimdi...

Saygı, sevgi ve sonsuz teşekkürlerimle,
Ali Y. Koç"


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