Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, yeni bir açıklama yaptı

Erdinç Şahin

Sosyal medya hesaplarındansık sık mesaj veren adayyenibir açıklama yayınladı.un yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:"Sevgili Fenerbahçeliler,Her branşta şampiyonluk dileğiyle girdiğimiz 2018'in ilk günlerinde adaylığıma dair yapacağımız çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.Bugüne kadar e-posta adresimiz, internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan değerli yorum ve eleştirilerinizi dinleme, değerlendirme ve yararlanma fırsatına sahip olduk.Hukuki nedenlerden dolayı ulaşamadığımız üyelik bilgilerini bizlere ulaştıran üyelerimizin sayısı binleri aştı; artan bu ilgi ve destek bize güç veriyor.Bu ay itibarıyla siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızla temaslarımızın yoğunlaşacağını, bir araya geleceğimiz sürecin başladığını sizlere 'ilk ağızdan' paylaşmak istiyorum.Bu süreçte amacımız, Fenerbahçemizin geleceği için elimizden geldiğince fazla üyemize ulaşmak, fikir alışverişinde bulunabilmek. Bu doğrultuda çevrenizdeki Fenerbahçelileri internet sitemizle buluşturmanız ve kendileriyle temasa geçmemizi sağlamanız bizim için çok önemli.Her zaman ifade ettiğim gibi başarı ancak hep beraber çalışarak ve inanarak gerçekleşecek.Fenerbahçeliyim diyen herkes için, hepimiz için, Fenerbahçe için harekete geçmenin tam zamanı şimdi...Saygı, sevgi ve sonsuz teşekkürlerimle,Ali Y. Koç"