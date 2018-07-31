Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan radikal değişim kararı

Fenerbahçe’de tüzük değişimi için hazırlıklar yapılıyor. Yönetimin hukukçu kurmayları, yeni tüzük için çalışmalara başladı. Değişiklikler en kısa sürede üyelerin onayına sunulacak. Yeni tüzüğün kabulü için Sarı-Lacivertli yönetim olağanüstü genel kurula gidecek. Değişiklikler kongrede onaylanırsa yürürlüğe girecek. Yeni tüzükte üyelik konusunda önemli değişiklikler olacak.

YILDIRIM'LA BAŞLAMIŞTI

Öncelikle ‘Temsilci üyeliğin' kaldırılacağı belirtiliyor. ‘1 Milyon Üye' projesi doğrultusunda yapılan delege sisteminin kaldırılması ve illerde yer alan şubelerin kapatılması ise değişikliklerin en önemli maddesi olarak görülüyor. Yönetim, tüzüğün eksiklerinin fazla olduğunu ve revize edilmesi gerektiğini düşünürken üyelik ücretinin arttırılması da kongrede onaya sunulacak.

Öte yandan; Ali Koç ve ekibinin, genel kurul onayını gerektiren bazı kararlar ve yetkiler alabilmek için 3 yılı beklemeden kongreye gidebileceği kulislerde konuşuluyor.