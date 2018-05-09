Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Adana'da

Erdinç Şahin

’ave çok sayıda kongre üyesi eşlik etti. Haziran ayında yapılacak seçim öncesi Anadolu turuna çıkankongre üyeleriyle sohbet toplantısı yaptı.Yıldırım'ın, yeni dönem için yapacağı çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdiği belirtilen toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Adana’dan sonra Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a geçecek.