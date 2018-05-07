Fenerbahçe, başladığından çok farklı

BU GURUR KOCAMAN'IN

ÇİFTE KUPA HEYECANI

Erdinç Şahin

Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve eleştiri oklarının hedefi olanligin 11'inci haftasından sonra bahar açtı. Sarı-lacivertliler hem kupa, hem de ligde iddialı konuma geldi.Ligin 11'inci haftasına kadar 5 beraberlik, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden Sarı lacivertli takımın 11'inci haftada Osmanlıspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik, geri dönüşün fitilini ateşledi. Aykut Kocaman'ın istifa kararı, taraftarın huzursuzluğu ve futbolcuların formsuzluğu bir anda yerini inanmışlığa ve başarıya bıraktı. 11'inci haftadan itibaren 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe bu dönemden itibaren ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 11'inci haftadan sonra ligin en çok puan elde eden ekibi Fenerbahçe, son 21 haftada 49 puanı hanesine yazdırdı. Bu süreci ise Galatasaray ve Medipol Başakşehir 43'er puanla, Beşiktaş da 41 puanla geçti.Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren'a karşı kupa mücadelesi verecek. Sezonu çifte kupayla kapama şansı bulunan Fenerbahçe'de gözler kritik üç karşılaşmaya çevrildi. Kupada Akhisarspor, ligde de Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçları ile sezonu tamamlayacak Fenerbahçe'de 2 kupanın hayali kuruluyor. Türkiye Kupası'nı 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe 7'nci kupasını kazanmak istiyor. Süper Lig'de de 19 şampiyonluğu bulunan sarı lacivertli ekip, 20'nci şampiyonluğu ile hem ezeli rakibi Galatasaray'ı yakalamak hem de 4'üncü yıldızı takmak istiyor.