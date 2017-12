Fenerbahçe, Ben Arfa transferini sponsorla bitirecek!

BEN ARFA İKNA EDİLMELİ

MENAJERİ: HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK

Erdinç Şahin

Sezonun ilk yarısını hedeflediği yerde bitiren, yeni takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk konusunda daha iddialı bir pozisyona gelmek için çalışmalarım sürdürüyor. Kanarya'nın ilk hedefinde ise'nin yıldız oyuncusu'nın olduğu öğrenildi.basını, sezon başında Sarı-Lacivertli kulüple görüşen oyuncunun menajerinin temaslarını sürdürdüğünü, Ben Arfa'nın her an imza atabileceğini belirtti.'nin transferde kolaylık sağlama konusunda söz verdiği de öne sürüldü.PSG'nin sahibi olan Katarlı işadamı'nin de bu konuda yardımcı olması için Fenerbahçe'nin sponsoru olan Katar Bankası'nin devreye girdiği iddia edildi. PSG ile sözleşmesini feshetmek için 10 milyon euro tazminat isteyen Ben Arfa'nın ikna edilmesi halinde bu transferin gerçekleşmesi kesin gibi. 30 yaşındaki Ben Arfa'nın sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona eriyor.Ben Arfa'nın avukatıise transfer söylentileri hakkında şu açıklamayı yaptı: Ben Arfa'mn durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor. Fransa dışında bir takım olabilir."