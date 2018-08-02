Seri başı konumda ve lig turu üzerinde gelen takımlar arasında en yüksek puana sahip Benfica karşısında Fenerbahçe tur atlarsa muhtemel iki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme turu maçları sonunda PAOK ve Ajax takımları bir üst tura yükseldi. Böylece 3.Ön Eleme turu eşleşmeleri netleşti:

Lig rotası:

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe (Türkiye)

PAOK (Yunanistan) - Spartak Moskova (Rusya)

Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme maçlarını 7-14 Ağustos tarihlerinde oynayacak ancak play-off turu kura çekimi ise 6 Ağustos tarihinde çekilecek

Fenerbahçe son tur için kura çekimine Benfica takımı ile eşleştiği için seri başı gibi katılmış olacak bir başka deyişle Benfica / Fenerbahçe galibi seri başı olacak ayrıca D. Kiev yüksek puanlı olduğu için Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) galibi seri başı olacak

PAOK YA DA SPARTAK MOSKOVA

Rusya ve Ukrayna takımlarının eşleşmesine son dönemde izin vermeyen UEFA aynı kararı devam ettirirse

Benfica - Fenerbahçe serisinin galibi PAOK (Yunanistan) - Spartak Moskova (Rusya) galibi ile

Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) galibi Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda) galibi ile eşleşecek

Bu arada Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da farklılık olacak. Grup aşaması 3.torba ilk takımı konumunda bulunan Liverpool eğer Benfica elenirse 2.torba takımı olacak.

Ajansspor