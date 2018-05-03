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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı bekliyor

Hafta boyunca oynayacakmış gibi maça hazırlanan Fenerbahçe, 20.30’da sahaya çıkıp rakibini bekleyecek. Beşiktaş’ın gelmemesi halinde Sarı-Lacivertliler hükmen galibiyetle finale yükselecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı bekliyor
TFF Yönetim Kurulu, 0-0 devam ederken tribün olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş kupa rövanşının kaldığı yerden oynanmasına karar vermişti. Siyah-Beyazlılar bu karar sonrası, “Sahaya çıkmayacağız” açıklaması yaptı.

Ancak Fenerbahçe cephesi, başta Aykut Kocaman olmak üzere başından beri rakiplerinin maça çıkacağını savundu. Sarı- Lacivertliler, hazırlıklarını da buna göre yaptı. Aykut Kocaman, öğrencilerine Beşiktaş’ın 2-0 kaybettiği Galatasaray maçını izletip rakibin zaaflarını ve dikkat edilmesi gereken yönlerini anlattı.
 

STATTA İDMAN YOK


Fenerbahçe bu sabah Samandıra’da, her maç günü olduğu gibi hafif bir idman yapacak. Aykut Kocaman oyuncularına son taktikleri verecek. Akşam saatlerinde ise takım otobüsüyle birlikte stada geçilecek. Fenerbahçeli futbolcular, formalarını giyip başlama saati olan 20.30’da sahadaki yerini alacak ve rakibini beklemeye başlayacak. Beşiktaş’ın gelmemesi halinde ise oyuncuların Ülker Stadı’nda idman yapmayıp, evlerine dağılacağı öğrenildi.


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