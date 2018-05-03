Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi



KADIKÖY'DE YAŞANANLAR

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahaya çıktı



ŞİMDİ NE OLACAK?



SAHAYA ÇIKMAMA KARARI



'GELMİYORUZ'



NE OLMUŞTU?

FİNAL DİYARBAKIR'DA

Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının başlama saatinin ardından 15 dakika bekleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için maçı iptal etti. Bu karşılaşmanın kararı için TFF'nin açıklaması bekleniyor.Fenerbahçe'den açıklama: 'Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek.':Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Beşiktaş sahaya çıkmadığı için karşılaşma iptal edildi.Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribündeki yerini aldı.Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktıHasan Ali Kaldırım: Muz iyidirFenerbahçe, Beşiktaş maçı için esame listesini TFF'ye bildirdi:Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, SoldadoBeşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım: 'Harika bir maç oynadık'Aykut Kocaman sahaya çıktı. Kocaman, basın mensupları ile sohbet etti.Beşiktaşlı futbolcular kendi tesislerinde antrenmanı tamamladı.Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı.Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.Fenerbahçe takım otobüsü, Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.Fenerbahçe yarıda kalan Beşiktaş maçı için bu akşam Ülker Stadyumu'na gidecek ve 15. dakikaya kadar sahada bekledi. Beşiktaş sahaya çıkmayınca Sarı-Lacivertliler antrenman yaptı.Beşiktaş, maça çıkmaması sebebiyle 3-0 hükmen mağlup sayılıp kupadan elenecek. Ek olarak TFF’nin bu hareket sebebiyle Beşiktaş’ı Türkiye Kupası’ndan 2 yıl men etme durumunun olduğu öğrenildi. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası’ndan bu sezon hak kazandığı tüm gelirleri de kaybedecek.26 Nisan'da Beşiktaş yönetimi, yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda olaylı Fenerbahçe maçına çıkma durumunu değerlendirmişti. Toplantıda alınan kararda Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamıştıTahkim Kurulu’nun Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçının kaldığı yerden devam edilmesi kararını onaylamasının ardından Beşiktaş’tan yanıt geldi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, 'Ne takımdan ne de yönetimden Fenerbahçe’nin stadına giden olmayacak' dedi.19 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe'yle Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Gergin geçen karşılaşmanın 56. dakikasında olaylar patlak verdi. Yedek kulübesinde Tolga Zengin'le Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıkmıştı.Tolga'yı sakinleştirmek için araya girmeye çalışan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde gelmesi üzerine tecrübeli teknik adam yerde kalmıştı. Daha sonra Beşiktaş takımı soyunma odasına doğru gitmişti.Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Şenol Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 1 gün müşahede altında tutulan teknik adam daha sonra taburcu olmuştu. Olaylı derbinin ardından Beşiktaş resmi sitesinden bir açıklama yaparak sahaya çıkmayacaklarını açıklamıştı.Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray’ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu. Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.