Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yle Beşiktaş arasında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçın devamının yapılması planlanıyordu. Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen maçta TFF Yönetim Kurulu, karşılaşmanın yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti.  Bu karar sonrası Beşiktaş, Divan Kurulu toplantısında çıkmama kararı almıştı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Beşiktaş sahaya çıkmadığı için karşılaşma maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından iptal edildi

03 Mayıs 2018, Perşembe 21:26
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının başlama saatinin ardından 15 dakika bekleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, Beşiktaş sahaya çıkmadığı için maçı iptal etti.  Bu karşılaşmanın kararı için TFF'nin açıklaması bekleniyor.


KADIKÖY'DE YAŞANANLAR


20.55: Fenerbahçe'den açıklama: 'Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek.'

20.46:Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Beşiktaş sahaya çıkmadığı için karşılaşma iptal edildi.

20.36: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.

20.06: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribündeki yerini aldı.

20.05: Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı



20.04: Hasan Ali Kaldırım: Muz iyidir



19.41:  Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için esame listesini TFF'ye bildirdi:

Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado

Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye göndermeRyan Babel'den Fenerbahçe'ye gönderme
19.28: Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den şaşırtan paylaşım: 'Harika bir maç oynadık'


Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahaya çıktıFenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahaya çıktı

19.25: Aykut Kocaman sahaya çıktı. Kocaman, basın mensupları ile sohbet etti.



19.15: Beşiktaşlı futbolcular kendi tesislerinde antrenmanı tamamladı.

19.00: Fenerbahçe takım otobüsü stada ulaştı.



18.50: Kadıköy'de hakemler zemin kontrolü için sahaya çıktı.

18.40: Fenerbahçe takım otobüsü, Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.



Fenerbahçe yarıda kalan Beşiktaş maçı için bu akşam Ülker Stadyumu'na gidecek ve 15. dakikaya kadar sahada bekledi. Beşiktaş sahaya çıkmayınca Sarı-Lacivertliler antrenman yaptı.


ŞİMDİ NE OLACAK?


Beşiktaş, maça çıkmaması sebebiyle 3-0 hükmen mağlup sayılıp kupadan elenecek. Ek olarak TFF’nin bu hareket sebebiyle Beşiktaş’ı Türkiye Kupası’ndan 2 yıl men etme durumunun olduğu öğrenildi. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası’ndan bu sezon hak kazandığı tüm gelirleri de kaybedecek.


SAHAYA ÇIKMAMA KARARI


26 Nisan'da Beşiktaş yönetimi, yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda olaylı Fenerbahçe maçına çıkma durumunu değerlendirmişti. Toplantıda alınan kararda Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamıştı


'GELMİYORUZ'


Tahkim Kurulu’nun Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçının kaldığı yerden devam edilmesi kararını onaylamasının ardından Beşiktaş’tan yanıt geldi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, 'Ne takımdan ne de yönetimden Fenerbahçe’nin stadına giden olmayacak' dedi.


NE OLMUŞTU?


19 Nisan Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe'yle Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Gergin geçen karşılaşmanın 56. dakikasında olaylar patlak verdi. Yedek kulübesinde Tolga Zengin'le Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıkmıştı.

Tolga'yı sakinleştirmek için araya girmeye çalışan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde gelmesi üzerine tecrübeli teknik adam yerde kalmıştı. Daha sonra Beşiktaş takımı soyunma odasına doğru gitmişti.


Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Şenol Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 1 gün müşahede altında tutulan teknik adam daha sonra taburcu olmuştu. Olaylı derbinin ardından Beşiktaş resmi sitesinden bir açıklama yaparak sahaya çıkmayacaklarını açıklamıştı.

FİNAL DİYARBAKIR'DA


Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray’ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu. Derbinin sonucuna göre de ikinci finalist takım belli olacak.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de

Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Revna Demirören: EURO 2024 Türkiye için çok önemli

Revna Demirören: EURO 2024 Türkiye için çok önemli
Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!

Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!
Altay - Gümüşhane maçında tribünler doldu taştı

Altay - Gümüşhane maçında tribünler doldu taştı
Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!

Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!
Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!

Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Arda Turan yandı! İşte o madde!

Arda Turan yandı! İşte o madde!

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?

EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe dörtlü final rakipleri kimler?
Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?