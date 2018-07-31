Fenerbahçe Bolasie'yi istiyor
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması halinde bir kanat oyuncusu daha alacağı ve bu ismin Bolasie olacağı öğrenildi.
Hücumu Andre Ayew ile takviye eden Fenerbahçe ile ilgili kulislerle flaş bir iddia konuşuluyor... Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeni bir transfer harekatına başlayacağı ve 1 kanat oyuncusu daha alacağı belirtiliyor.
EN SON DARBE RİCHARLİSON
Fenerbahçe'nin Devler Ligi için düşündüğü ismin Yannick Bolasie olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler, Everton forması giyen Kongolu yıldızla uzun süre görüşmüş ancak Ayew'de karar kılınmıştı.
Everton'ın son olarak Brezilyalı Richarlison'u alması Bolasie'nin forma şansını iyice azalttı.
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