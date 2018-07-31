Fenerbahçe Bolasie'yi istiyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması halinde bir kanat oyuncusu daha alacağı ve bu ismin Bolasie olacağı öğrenildi.

31 Temmuz 2018, Salı 10:01
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Hücumu Andre Ayew ile takviye eden Fenerbahçe ile ilgili kulislerle flaş bir iddia konuşuluyor... Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeni bir transfer harekatına başlayacağı ve 1 kanat oyuncusu daha alacağı belirtiliyor.

EN SON DARBE RİCHARLİSON

Fenerbahçe'nin Devler Ligi için düşündüğü ismin Yannick Bolasie olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler, Everton forması giyen Kongolu yıldızla uzun süre görüşmüş ancak Ayew'de karar kılınmıştı.

Everton'ın son olarak Brezilyalı Richarlison'u alması Bolasie'nin forma şansını iyice azalttı.

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