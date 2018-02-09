Fenerbahçe - Brose Bamberg (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ



FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM



BROSE BAMBERG'DE SON DURUM

Haber Merkezi

4.PERİYOT:3. PERİYOT:2.PERİYOT: Fenerbahçe1.PERİYOT:Fenerbahçe Doğuş, son EuroLeague maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos’a deplasmanda 95-70 yenildi. Ekibimizde Ali Muhammed’in 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’de 22. haftayı 15 galibiyet ile kapattı.Temsilcimiz, son resmi karşılaşmasına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı ve Anadolu Efes’i 100-74 gibi farklı bir skorla geçti. Bu karşılaşmada Brad Wanamaker 15 sayı, Jason Thompson ise 14 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Jan Vesely ise 13 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 4 top çalma istatistikleri üretti. Fenerbahçe Doğuş, ligde 17 hafta sonunda 14 galibiyet ile lider durumda.Bamberg bu sezonki kadrosunda eski oyuncularımız Nikos Zisis ve Ricky Hickman’ın yanı sıra, Daniel Hackett, Dejan Musli, Luka Mitrovic, Augustine Rubit, Bryce Taylor, Dorell Wright, Aleksej Nikolic, Louis Olinde, Eddy Edigin, Lucca Staiger, Maodo Lo, Leon Radosevic ve Patrick Heckmann gibi isimler bulunuyor.Bamberg, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 22 maçta sekiz galibiyet elde etti. Son dört haftada iki kez kazanan Alman temsilcisi, Zalgiris Kaunas’ı 93-86 ve son olarak Panathinaikos’u 95-74 yendi. Panathinaikos maçında Augustine Rubit 26 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Dorell Wright 15 sayı üretti.Bamberg, Almanya Ligi’nde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet aldı ve sekizinci sırada yer alıyor. Rakip, son lig maçında Alba Berlin’e deplasmanda 81-75 yenildi. Bu müsabakada Dorell Wright’ın 17 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.