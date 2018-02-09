Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe - Brose Bamberg (Maç özeti)

THY EuroLeague'de 22. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip sahadan 77 - 69'luk skorla galip geldi ve EuroLeague'deki galibiyet sayısını 15'e çıkardı

09 Şubat 2018, Cuma 22:44
Fenerbahçe - Brose Bamberg (Maç özeti)
MAÇ ÖZETİ

4.PERİYOT: Fenerbahçe 77 - 69  Brose Bamberg

3. PERİYOT: Fenerbahçe 61-48 Brose Bamberg

2.PERİYOT: Fenerbahçe 42-32 Brose Bamberg

1.PERİYOT: Fenerbahçe 16-13 Brose Bamberg


FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM 


Fenerbahçe Doğuş, son EuroLeague maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos’a deplasmanda 95-70 yenildi. Ekibimizde Ali Muhammed’in 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’de 22. haftayı 15 galibiyet ile kapattı.

Temsilcimiz, son resmi karşılaşmasına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı ve Anadolu Efes’i 100-74 gibi farklı bir skorla geçti. Bu karşılaşmada Brad Wanamaker 15 sayı, Jason Thompson ise 14 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Jan Vesely ise 13 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 4 top çalma istatistikleri üretti. Fenerbahçe Doğuş, ligde 17 hafta sonunda 14 galibiyet ile lider durumda.
 


BROSE BAMBERG'DE SON DURUM 


Bamberg bu sezonki kadrosunda eski oyuncularımız Nikos Zisis ve Ricky Hickman’ın yanı sıra, Daniel Hackett, Dejan Musli, Luka Mitrovic, Augustine Rubit, Bryce Taylor, Dorell Wright, Aleksej Nikolic, Louis Olinde, Eddy Edigin, Lucca Staiger, Maodo Lo, Leon Radosevic ve Patrick Heckmann gibi isimler bulunuyor.

Bamberg, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 22 maçta sekiz galibiyet elde etti. Son dört haftada iki kez kazanan Alman temsilcisi, Zalgiris Kaunas’ı 93-86 ve son olarak Panathinaikos’u 95-74 yendi. Panathinaikos maçında Augustine Rubit 26 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Dorell Wright 15 sayı üretti.

Bamberg, Almanya Ligi’nde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet aldı ve sekizinci sırada yer alıyor. Rakip, son lig maçında Alba Berlin’e deplasmanda 81-75 yenildi. Bu müsabakada Dorell Wright’ın 17 sayı ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Maç özeti)
Antalyaspor'da Zeki Yıldırım sakatlandı

Antalyaspor'da Zeki Yıldırım sakatlandı
Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu itirafı
Gaziantepspor - Adana Demirspor (Maç özeti)

Gaziantepspor - Adana Demirspor (Maç özeti)
Eintracht Frankfurt AfD'lileri kabul etmedi

Eintracht Frankfurt AfD'lileri kabul etmedi
Bakan Osman Aşkın Bak, Güney Kore’de Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katıldı

Bakan Osman Aşkın Bak, Güney Kore’de Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katıldı
Fikret Orman'dan açıklamalar

Fikret Orman'dan açıklamalar
Gebze'de olimpik buz pisti açılıyor

Gebze'de olimpik buz pisti açılıyor
Japonya Başkonsolosu Ehara'dan Galatasaray'a ziyaret

Japonya Başkonsolosu Ehara'dan Galatasaray'a ziyaret
Trabzonspor, Ankara’ya gitti

Trabzonspor, Ankara’ya gitti
Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!