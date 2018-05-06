Fenerbahçe Bursaspor maçı özeti

GOOOOOL

Goool

Goool

BATALLA KAÇIRDI

TEHLİKELİ ATAK

Sarı Kart

Oyuncu Değişikliği

DOKUNAMADI

ŞUT

Akın Güler

Maçın orta hakemi yardımcısının kararına uydu. Ofsayta düşen oyuncu BURSASPOR takımından Moussa Sow.Yedek kulübesindeki Kubilay Kanatsizkus kırmızı kart ile oyundan atıldı.Titi az önceki pozisyonda kırmızı kart ile cezalandırıldı ve sahayı terk ediyor.Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Roberto Soldado, oyuna giren oyuncu Fernandao.Fenerbahçe Mehmet Topal'a çok önemli bir golü kaçırdıJires Kembo Ekoko sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Emre Tasdemir.Sow kendi kalesine gol attı.Şükrü Saraçoğlu stadında Bursaspor takımını öne geçiren golünü atan oyuncu Furkan Soyalp . Durum şimdi 0-1.Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. FENERBAHÇE takımında şutu çeken oyuncu Şener Özbayraklı.FENERBAHÇE için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Mathieu Valbuena.FENERBAHÇE takımında sarı kart gören oyuncu Mathieu Valbuena.BURSASPOR takımı golü bulabilirdi ama Jires Kembo Ekoko çektiği şut çerçeveyi bulmadı.Martin Skrtel tehlikeli bir vuruş yaptı, fakat top kale çizgisini geçmedi.Pablo Batalla sarı kart ile cezalandırıldı.FENERBAHÇE takımı golü bulabilirdi ama Mathieu Valbuena çektiği şut çerçeveyi bulmadı.Roberto Soldado çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.Alper Potuk çıktı Valbuena girdi.Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor .... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu Pablo Batalla4. Hakem 5 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Şener ÖzbayraklıBURSASPOR takımında, Jires Kembo Ekoko sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Emmanuel Badu.Mehmet Topal harika bir şut attı, fakat top kalecide kalıyor.FENERBAHÇE takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Hasan Ali Kaldirim.! Sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Badu ortaladı, Şener'in sektirdiği topa Batalla iyi vurdu. Kaleci Volkan sağına giden topu kontrol etmeyi başardı.! Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol kanattan Hasan Ali'nin şık ortasına ön direkte Giuliano iyi yükseldi fakat kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.! Furkan Soyalp! Barış Yardımcı yerini John Bostock'a bıraktı.Bursaspor'da Barış Yardımcı, Aatıf'la girdiği ikili mücadelede yerde kalmıştı. Onun tedavisi için oyun durakladı.! Fenerbahçe gole yaklaştı. Aatıf sol kanattan ceza alanına sokuldu ve kale önüne doğru sert bir pas çıkardı, Soldado önünden geçen topa dokunamadı.Sol kanatta topla buluşan Giuliano rakibinden çok iyi sıyrıldı ve içeri doğru sokulan Alper'i görmek istedi. Savunma son anda topla rakibinin arasına girerek tehlikeyi önledi.! Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı üzerinden Alper Potuk gelişine vurdu, top üstten auta gitti.Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top Josef'e pas oldu. Josef takımını kontraya çıkardı ve Giuliano'ya uzun bir pas attı. Bu sırada ceza alanını terk eden Harun topu kafasıyla uzaklaştırdı.2. DK: Bursaspor'un rakip yarı alanda yaptığı paslaşmalar sonrası Furkan, Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip hafif sol çaprazdan, tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılarFenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Soldado.Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, SowFenerbahçe'de Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.