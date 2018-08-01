Fenerbahçe-Cagliari maç özeti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica karşılaşması öncesi İtalyan ekibi Cagliari ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Neustadter kafayla ön direğe indirdi. Ön direkte topla buluşan Josef’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu Cagliari savunması kornere çeldi.
51. dakikada sağ kanattan Ayew’in yaptığı ortada top Cagliari savunmasından döndü. Dönen topa ön direkte Alper’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Eljif’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Alper’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
68. dakikada Luca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sau Marco’nun ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
80. dakikada Giuliano’nun pasında topla buluşan Alper’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alessio’da kaldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Volkan Demirel, Isla, Roman, Skrtel, Hasan Ali; Josef, Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena, Alper