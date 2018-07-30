Fenerbahçe-Cagliari maçı biletleri satışta! İki tribüne bilet yok!
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının çarşamba günü İtalyan ekibi Cagliari'yle oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Maraton ve Okul Açık tribünlerine bilet ayrılmaması ise dikkat çekti. Bunun sebebinin şu ana kadar satılan 40bin kombine ve bu tribünelrde yer kalmaması olduğu tahmin ediliyor.
Fenerbahçe Kulübü, çarşamba akşamı oynanacak olan Cagliari maçının bilet fiyatlarını açıkladı.
Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fenerbahçemiz ile Cagliari Calcio arasında 1 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak hazırlık maçının biletleri satışa bugün çıktı.
Bugün (30.07.2018) Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet) satışa çıkan biletler;
31.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara Passolig hizmet bedeli dahildir.
Öğrenci biletleri sadece stad passolig gişeden alınacaktır.
Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ :20.00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL
FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :216.00 TL
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.