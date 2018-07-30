Fenerbahçe-Cagliari maçı biletleri satışta! İki tribüne bilet yok! Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının çarşamba günü İtalyan ekibi Cagliari'yle oynayacağı maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Maraton ve Okul Açık tribünlerine bilet ayrılmaması ise dikkat çekti. Bunun sebebinin şu ana kadar satılan 40bin kombine ve bu tribünelrde yer kalmaması olduğu tahmin ediliyor.