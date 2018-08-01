Fenerbahçe Cagliari maçı HANGİ KANALDA? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Benfica ile 3. ön eleme turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe bu ktitik maç öncesi İtalnyan temsilcisi Cagliari ile hazırlık maçına çıkıyor. Bu maç Fenerbahçe için büyük bir önem arz ediyor. Sarı lacivertli ekip son durumunu bu maçla birlikte detaylı bir şekilde değerlendirecek.

FENERBAHÇE CAGLİARI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Cagliari maçı bu akşam saat 21.00'de Sükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

COMOLLİ'NİN GIULIANO PLANI

Yaptığı gençleştirme operasyonuyla dikkat çeken Fenerbahçe, direkt 11 oynayacak futbolcuların transferi için kaynak arayışlarını hızlandırdı. UEFA’nın sıkı denetiminde olan sarı-lacivertliler, sıcak para işini ‘iç’ten halletmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu, bu sorunu nasıl aşacaklarına dair kafa patlatırken, gözler bir anda Giuliano’ya çevrildi.

Dünya Kupası’na gidemese de sık sık Brezilya Milli Takımı’nın formasını terlettiği için vitrinde olan oyuncuya kadroda en yüksek değere satılabilecek isim gözüyle bakılıyor. Cocu’nun sistemine ne derece uyacağı da soru işareti olan Sambacı’ya takım aramaya başlayan Comolli, sarı-lacivertli kulübe gelecek transfer tekliflerini de hemen değerlendirmeye alacak.

Giuliano'nun satışı gerçekleşirse F.Bahçe yönetimi rahat bir nefes alacak. Hem kadroda bir yabancıyı göndermiş olacak hem de kulübün kasasına yüksek bedelli bir bonservis parası girmiş olacak. Bu sıcak parayı transfere harcamayı planlayan sarı-lacivertliler iki farklı mevkiye oyuncu alacak.

EZELİ RAKİBE ÇALIM ATILACAK

Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.

AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.

EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR

Bu sezon büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son sözü Alanyaspor yönetiminin, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi.















