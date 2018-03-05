Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü.

Fenerbahçe'de 18 yıl sonra bir ilk yaşandı
Volkan Demirel kırmızı kart cezası nedeniyle tribünde yer alırken, kaleyi Kameni korudu. Fenerbahçe bu sezon ligde 13 maç sonra kalesinde 3 gol birden gördü. Kanarya, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü. En son 10. haftadaki Kayseri karşılaşması 3-3 bitmişti. Bu sezon 3 gol yenen diğer maç ise 3-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesi olmuştu.
 

9 MAÇLIK SERİ BİTTİ


Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan F.Bahçe, dün de Akhisar'a yenilip evindeki 9 maçlık seriyi bitirdi. Böylece 4 yıl sonra üst üste iki karşılaşmayı kaybetti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de en son 9 Eylül'de Başakşehir'e 3-2 yenilmiş sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
 

G.SARAY'DAN SONRA FENER'İ DE AFFETMEDİ


Akhisar'ın G.Saray'a 2-1 yenildiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında takımının tek golünü atan Seleznyov, dün Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Geçen hafta Konyaspor'a da iki gol birden atan Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.
 

SİFTAH YETMEDİ


Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Aatif, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Türkiye kariyerinde en çok Akhisarspor'a golü olan Faslı, 11. maçta 8. golüne ulaştı. Bu sezon ligde 19. maçta gol sevinci yaşayan Aatif, kupada ise fileleri 2 kez havalandırmıştı.

(Sabah)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues

Fatih Terim'in yeni yıldızı: Garry Rodrigues
Arsene Wenger hakkında bomba iddia!

Arsene Wenger hakkında bomba iddia!
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor!

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor!
PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!

PSG Real Madrid maçı şifresiz kanalda!
NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!

NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar kazandı!
Dünya Cengiz'i konuşuyor! Cengiz Ünder kimdir?

Dünya Cengiz'i konuşuyor! Cengiz Ünder kimdir?
Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?

Davide Astori hayatını kaybetti! Davide Astori kimdir, neden öldü?
Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü: Paranız yoksa onurunuz var!

Kayseri Erciyesspor amatör kümeye düştü: Paranız yoksa onurunuz var!
'Aziz Yıldırım istifa'

'Aziz Yıldırım istifa'
Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)
Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı