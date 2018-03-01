Fenerbahçe'de Alper Potuk kırmızı kart gördü

Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Haber Merkezi

Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay arasında tartışma çıktı. Mehmet Ekici de tartışmaya geldi. Ardından Alper oraya gelerek Tolgay'ı itti. Sarı kartı olan Alper, 2. sarı karttan kırmızı gördü.Ziraat Türkiye Kupası yarı ilk final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay arasında tartışma çıktı. Mehmet Ekici de tartışmaya geldi. Ardından Alper oraya gelerek Tolgay'ı itti. Sarı kartı olan Alper, 2. sarı karttan kırmızı gördü.Alper Potuk kırmızı kart sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek "Özür dilerim." dedi.