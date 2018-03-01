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Fenerbahçe'de Alper Potuk kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertli ekipte Alper Potuk, 44. dakikada Tolgay Arslan'ı ittiği için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

01 Mart 2018, Perşembe 21:45
Fenerbahçe'de Alper Potuk kırmızı kart gördü
Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay arasında tartışma çıktı. Mehmet Ekici de tartışmaya geldi. Ardından Alper oraya gelerek Tolgay'ı itti. Sarı kartı olan Alper, 2. sarı karttan kırmızı gördü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı ilk final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta Hasan Ali Kaldırım ile Tolgay arasında tartışma çıktı. Mehmet Ekici de tartışmaya geldi. Ardından Alper oraya gelerek Tolgay'ı itti. Sarı kartı olan Alper, 2. sarı karttan kırmızı gördü.

Taraftardan özür diledi

Alper Potuk kırmızı kart sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek "Özür dilerim." dedi.

Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı anlatım)Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı anlatım)


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