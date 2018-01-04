Fenerbahçe'de Aykut Kocaman 4 futbolcuyu Antalya'ya götürmüyor

"KENDİNE KULÜP BUL"

UYGAR VE AHMETHAN'DA KESİK YEDİ

Erdinç Şahin

'dan sert kararlar gelmeye devam ediyor.'la 1-1 berabere kalınan maç sonrası istifanın eşiğinden dönen ancak daha sonra çok sert kararlar alarak takımın yükselmesinde başrol oynayan Kocaman,ve'nin yanında 2 oyuncuyu Antalya'ya götürmeme kararı aldı.Ozan Tufan'a daha çok mücadele etmesini söyledikten sonra genç oyuncudan beklenmedik bir karşılık alan ve bu konuşmanın ardından onun biletini kesen Kocaman, 22 yaşındaki oyuncuya son bir şans verme ile vermeme arasında gidip geliyordu. Kocaman'ın bu konuda kararını verdiği ve Ozan'ı affetmeyerek Antalya'ya götürmeyeceği, oyuncuya da "Kendine kulüp bul! Artık kadroda seni düşünmüyorum" dediği öğrenildi.Dubai'de tatilini sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla taraftarın tepkisini alan'nin de daha önceden kampa götürülmeyeceği belli olmuştu.Van Persie ve Ozan Tufan'ın yanında, iki genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ve Ahmethan Köse de Antalya kampında olmayacak. Kocaman'ın bu iki genç oyuncu için özel bir program hazırlattığı ve onları İstanbul'da bıaktığı belirtildi.