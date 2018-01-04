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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman 4 futbolcuyu Antalya'ya götürmüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kadro içinde revizyona gitmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adam kendisine beklenmedik şekilde karşılık veren Ozan Tufan'ın biletini kesti. Antalya'ya götürülmeyeceği önceden belli olan Van Persie'yle beraber 2 oyuncu daha devre arası kampında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman 4 futbolcuyu Antalya'ya götürmüyor
Aykut Kocaman'dan sert kararlar gelmeye devam ediyor. Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalınan maç sonrası istifanın eşiğinden dönen ancak daha sonra çok sert kararlar alarak takımın yükselmesinde başrol oynayan Kocaman, Ozan Tufan ve Van Persie'nin yanında 2 oyuncuyu Antalya'ya götürmeme kararı aldı. 
 

"KENDİNE KULÜP BUL"


Ozan Tufan'a daha çok mücadele etmesini söyledikten sonra genç oyuncudan beklenmedik bir karşılık alan ve bu konuşmanın ardından onun biletini kesen Kocaman, 22 yaşındaki oyuncuya son bir şans verme ile vermeme arasında gidip geliyordu. Kocaman'ın bu konuda kararını verdiği ve Ozan'ı affetmeyerek Antalya'ya götürmeyeceği, oyuncuya da "Kendine kulüp bul! Artık kadroda seni düşünmüyorum" dediği öğrenildi. 

Dubai'de tatilini sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla taraftarın tepkisini alan Van Persie'nin de daha önceden kampa götürülmeyeceği belli olmuştu. 
 

UYGAR VE AHMETHAN'DA KESİK YEDİ


Van Persie ve Ozan Tufan'ın yanında, iki genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ve Ahmethan Köse de Antalya kampında olmayacak. Kocaman'ın bu iki genç oyuncu için özel bir program hazırlattığı ve onları İstanbul'da bıaktığı belirtildi. 

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