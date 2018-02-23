Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

Erdinç Şahin

yönetimindehazırlanan Sarı-Lacivertliler idmana ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman dar alanda pas trafiği ile devam etti.30'uncu dakikadan sonra antrenmanın basına kapanan bölümünde isederbisinin taktik çalışmasını gerçekleştirdikleri bildirildi.Bu arada sakatlığı devam edençalışmaya katılmazken, kasığında ağrısı bulunanbugünkü idmanda yer almadı. Valbuena'nın yarınki çalışmada takıma dahil olacağı bildirildi.