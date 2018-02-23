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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. 

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan Sarı-Lacivertliler idmana ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman dar alanda pas trafiği ile devam etti. 

30'uncu dakikadan sonra antrenmanın basına kapanan bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcuların Beşiktaş derbisinin taktik çalışmasını gerçekleştirdikleri bildirildi. 

Bu arada sakatlığı devam eden Vincent Janssen çalışmaya katılmazken, kasığında ağrısı bulunan Valbuena bugünkü idmanda yer almadı. Valbuena'nın yarınki çalışmada takıma dahil olacağı bildirildi. 


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