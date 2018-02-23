Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde
hazırlanan Sarı-Lacivertliler idmana ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman dar alanda pas trafiği ile devam etti.
30'uncu dakikadan sonra antrenmanın basına kapanan bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcuların Beşiktaş
derbisinin taktik çalışmasını gerçekleştirdikleri bildirildi.
Bu arada sakatlığı devam eden Vincent Janssen
çalışmaya katılmazken, kasığında ağrısı bulunan Valbuena
bugünkü idmanda yer almadı. Valbuena'nın yarınki çalışmada takıma dahil olacağı bildirildi.
Erdinç Şahin