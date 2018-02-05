Fenerbahçe’de bireysel facia!

FENERBAHÇE'Yİ GEÇEBİLEN YOK

İŞTE O HATALAR:

Erdinç Şahin

Avrupa’nın 5 büyük liginde, bireysel hatalar sonucu en çok gol yiyen takım. Sarı-Lacivertli takım geride kalan 20 maçta kalesinde 24 gol görürken bunlardan 11'i sistem, oyun kurgusu ya da rakip oyuncuların başarısı ile değil, kendi futbolcularının yanlışları ile geldi. Bireysel hatalardan kaynaklanan gollerin 9'u Kanarya'ya puan kaybettirirken, 2 gol skoru değiştirdi ama galibiyetlere mal olmadı.Fenerbahçe’yi takip eden İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın 26 maçta yediği 35 golün 9'u kendi oyuncularının hataları sonrası geldi. Bir başka İngiliz temsilcisi Southampton'ın geride kalan 28 karşılaşmada yediği 38 golün 8'i bireysel yanlışlardan kaynaklandı. İspanya Ligi'nde de Real Betis'in 22 haftada kalesinde gördüğü 45 golün 8'i futbolcularının kişisel hatalar sonrası tabelaya yazıldı.Fenerbahçe’deki 11 hata 9 farklı oyuncudan geldi. Kaleci Volkan Demirel ve İsmail Köybaşı 2'şer kez takımlarının gol yemesine neden oldu. Neto ve Dirar kendi kalelerine gol atan isimler oldu. Mehmet Topal, Neustadter, İsla, Şener ve Josef hata yapan futbolculardı. Fenerbahçe bireysel hata kaynaklı gol yediği 8 maçın 6'sını berabere bitirip 12 puan yetirdi, 2 karşılaşmayı ise 3'er puanla tamamladı.2-2 Castro'nun golünde Volkan Demirel tuttuğu topu elinden kaçırdı. Skor 1-1'e geldi. Josef'in hatalı hamlesinde Scarione golü attı. Göztepe 2-1 öne geçti.2-2 Olcay'ın yaklaşık 20 metreden şutunda Volkan kapattığı köşeden golü yedi. Trabzon 2-1 öne geçti.3-3 Neustadter'in hatalı geri pasında Umut attı, Kayseri 1-0 öne geçti. Neto kendi kalesine attı. Kayseri skoru 3-2'ye getirdi.1-1 Şener'in hatalı pasında gelişen atakta Umar Aminu attı: 1-14-2 İsmail'in ıskaladığı topta Murillo golü yaptı. Kasımpaşa skoru 4-2'ye getirdi.1-1 İsla'nın hatalı geri pasında Ömer Ali golü attı. Konya 1-0 öne geçti.2-1 İsmail'in kötü pasında, Skrtel topu yakalayamadı, Göztepe hatayı Poko'yla cezalandırdı: 1-12-2 Volkan'la anlaşmazlık yaşayan Dirar kendi kalesine attı: 1-0. Mehmet Topal'ın hatalı hamlesinde topu önünde bulan Milinkovic skoru eşitledi: 2-2