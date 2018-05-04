Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe'de bomba iddia! Aziz Yıldırım tek aday kalabilir!

Ali Koç, yarın kurmaylarıyla bir toplantı yaparak durumu değerlendirecek. ‘Efsane Başkan’a bir dönem daha rakip çıkmayalım. Birlik içinde olalım’ görüşü ağırlıkta...

Fenerbahçe'de bomba iddia! Aziz Yıldırım tek aday kalabilir!
Fenerbahçe camiası bugünlerde çok önemli bir zirveyi konuşuyor. Ali Koç ve kurmayları yarın bir değerlendirme toplantısı yapmak için bir araya geliyor. Bu önemli zirvede ‘Çekilelim mi devam edelim mi?’ sorusunun cevabı aranacak. Şu ana kadar gelen bilgiler Koç ve ekibinin tercihini ‘Çekilmekten’ yana kullanacağı şeklinde. Başkan Aziz Yıldırım’ın son dönemdeki çıkışları ve ‘Bir dönem daha başkan olmak istiyorum. Ondan sonra ben yokum’ sözleri Koç ve ekibinin geri adım atmasında önemli rol oynadı. 
 

FENER TARİHİNDE İZİ VAR


Fenerbahçe’nin tarihinde çok önemli bir yeri bulunan Yıldırım’ın karşısına rakip olarak çıkmanın şık olmayacağını görüşü var. 3 Haziran’da yapılacak seçimlerde Yıldırım’ın desteklenmesinin ve birlik görüntüsü verilmesinin daha doğru olacağı konuşuluyor. Aziz Yıldırım’ın ‘Son kez adayım ve başkan olmazsam hapse girme tehlikesi var’ yönündeki açıklamaları da üyelerin tavrında etkili olduğu belirtildi. Son yapılan Divan Kurulu toplantısında Yıldırım ve Koç bir araya gelerek birlik beraberlik mesajları vermişti.   
 

KUPALAR ALARAK GİTSİN


Yıldırım cephesinde ise seçim hazırlığı tam gaz sürüyor. Yıldırım futbol ve erkek basketbol takımının kazanacağı şampiyonluklarla üyelerin karşısına daha güçlü çıkmayı planlıyor. F.Bahçe lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan 2’sini alacağına inanıyor.

Akşam


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı
Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı
Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nda yalanlama
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti
Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti

Gaziantepspor - Giresunspor maçı özeti
Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?

Adriana Lima El Clasico'da hangi takımı tutuyor?
Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu
Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday

Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa aday