Fenerbahçe'de çöküşü getiren 'Kocaman' hatalar!

YAPILMAYAN TRANSFERLER

HOCA YALNIZ BIRAKILDI

TAKIM SAVUNMASIZ KALDI

PRİM İÇLERİNDE UHDE KALDI

ÇÖZÜMDE ÇARESİZ KALDI

MORAL B’OZAN’ KADRO DIŞI

KENDİNİ FRENLİYOR

12. ADAMDAN ESER YOK!

Erdinç Şahin

Sarı lacivertliler, sezon başında zirveden uzakken, ilk yarının bitimiyle üst sıralara daha da yakınlaştı. Ancak son haftalarda aldığı mağlubiyetler, şampiyonluk yarışında sarı'de büyük bir yara açtı. Özellikle iç sahada alınan Akhisarspor mağlubiyeti, yapılan hataları da bir bir gözler önüne serdi.Sezon başından beri transferde Kocaman’ın listesindeki oyuncuların alınmaması ve devre arasında mali kaynak sıkıntısından dolayı transfer yapılamaması. Takımda kadro derinliğinin bulunmaması ve oyuncu kalitesinin eksikliği.3 Temmuz sürecinde olduğu gibi Aykut Kocaman’ın yalnız kalması. Başkan ve yöneticilerin seçime hazırlık yapmasından dolayı takımın sahipsiz bırakılması. Öyle ki; Beşiktaş ile oynanan kupa maçında takımla gelen Ali Yıldırım dışında kimsenin stada gitmeyişi.Kocaman'ın hakemler konusunda çok titiz çalışmalar yapması ve isyan etmesinin ötesinde yönetimin gündemin hep gerisinde kalması. Yönetimden beklenen açıklamaların gelmemesi. Takım haklarının saha dışında savunulamaması.Başkan ilk yarının bitimine doğru 6 maçlık periyoda 1.5 milyon Euro’luk prim sözü verdi ancak Konya maçında alınan beraberlik primin kaçmasına neden oldu. Futbolcular bu primi hak ettiklerini düşündü, başkan ve yönetim ise tam tersini.Teleset Mobilya Akhisar’da maç öncesi galibiyet primi 40 bin liradan 75 bin liraya çıkarken sarı-lacivertli futbolcuların 3 maçlık 9 puan uygulaması primlerin kaçmasına neden oldu.Aykut Hoca ve ekibi derbi motivasyonunu diğer lig maçlarına yansıtamadı. Kocaman, fizik güç ve kuvvet derken takımın mağlup durumdan şu ana kadar maçları çevirememesine seyirci kaldı. Duygusallığını takıma yansıttı. Hep bireysel hata ve gelen ilk top gol oldu derken çözüm üretemedi.Aykut Kocaman’ın bireysel olarak oyuncularla yaşadığı problemler takımın geneline de yansıdı. Özellikle Ozan’ın kadro dışı kalması, birçok futbolcuyu derinden üzdü.Ayrıca Valbuena ile ilgili olarak “Onunla bir sorunum yok. Ona şans vermememin tek sebebi doğru oynamaması” dese de Fransız yıldız, istatistiklerde Giuliano’nun ardından takıma en çok katkı yapan oyuncularının başında geliyor. Ancak istikrarlı şekilde forma giyemediği için, ilerleyen haftalarda da skora katkısı iyice azaldı.Fenerbahçe sevgisi tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman’ın isyan etmesinde kendini frenlemesine sebep oluyor. Hoca çok şey anlatmak istiyor ancak kendini tutuyor. Son yaptığı açıklamalar da daha çok şeyi anlatıyor gözükse de aslında camiayı uyandırmak istiyor.SON olarak taraftarın da sınıfta kalması bir diğer etken. Kadıköy’de rakiplerin ayağını titreten atmosfer gitti, yerine seyirci profili geldi. Kocaman, Vodafone Park’taki taç örneğini de bu yüzden verdi. İtici güç olan taraftarın maça etkisi azaldı. Takım şampiyonluğa giderken Akhisar maçına 21 bin kişinin gelmesi konunun özeti oldu.Evkur Yeni Malatya, rakip teknik direktörleri koltuğundan etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon ligde kazandığı 3 maçın ardından rakip takımlar hocalarıyla yollar ayrıldı.6. haftada Kardemir Karabük, 4-2 kaybedince Erkan Sözeri’yi gönderirken, G.Saray da 2-1’lik Malatya mağlubiyetinin ardından Tudor’u ülkesine yolladı. Son olarak Mehmet Özdilek, 1-0’lık sonuçtan sonra Konya’dan ayrıldı. Malatya bu hafta da geleceği çok tartışılan Aykut Kocaman’lı F.Bahçe ile oynayacak.