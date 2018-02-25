Fenerbahçe’de Dirar’ın doğum günü kutlandı

Erdinç Şahin

’ninkarşılaşması öncesi doğum günü kutlaması yapıldı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bu akşam oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekipte, 32 yaşına giren Dirar’ın teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum gününün kutlandığı belirtildi.Açıklamada, Faslı futbolcunun, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ettiği ve teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.