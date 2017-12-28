Fenerbahçe'de flaş Jean Mota gelişmesi

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jean Mota kimdir?

Erdinç Şahin

transfer çalışmaları start aldı.yönetimi transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Brezilyalı oyuncu Jean Mota'nın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jean Mota, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı.24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezonforması ile 31 karşılaşmada istikrarlı bir performans sergiledi.çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Sarı-Lacivertli takımla ilgili tüm gelişmelere Fenerbahçe Haberleri sayfasından ulaşabilirsiniz.