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Fenerbahçe'de flaş Jean Mota gelişmesi

Fenerbahçe yönetimi Brezlya Lig ekiplerinden Santos'da forma giyen hücum oyuncusu Jean Mota'nın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin yakından takip ettiği Mota, flaş bir hamlede bulundu

28 Aralık 2017, Perşembe 15:57
Fenerbahçe'de flaş Jean Mota gelişmesi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları start aldı. Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Brezilyalı oyuncu Jean Mota'nın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jean Mota, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jean Mota kimdir?


24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Santos forması ile 31 karşılaşmada istikrarlı bir performans sergiledi. Jean Mota, çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sarı-Lacivertli takımla ilgili tüm gelişmelere Fenerbahçe Haberleri sayfasından ulaşabilirsiniz. 

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