Fenerbahçe'de flaş Jean Mota gelişmesi

Fenerbahçe'de
transfer çalışmaları start aldı. Fenerbahçe
yönetimi transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Brezilyalı oyuncu Jean Mota'nın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jean Mota, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jean Mota kimdir?
24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Santos
forması ile 31 karşılaşmada istikrarlı bir performans sergiledi. Jean Mota,
çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-Lacivertli takımla ilgili tüm gelişmelere Fenerbahçe Haberleri sayfasından ulaşabilirsiniz.
Erdinç Şahin