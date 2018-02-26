Fenerbahçe'de (Futbol Takımı) flaş değişim! İşte Aykut Kocaman'ın yeni 11'i

SON 11'İN YARISI KULÜBEYE DÖNÜYOR

Erdinç Şahin

Şampiyonluk yarışındakarşısında alınan ağır yenilgiyle sarsılan, gözünü yine ezeli rakibiyleakşamında yapılacak derbiye çevirdi...ise 3-1'lik yenilginin ardından kadroda önemlideğişikliklere imza atacak.Öncelikle kadro tamamen değişecek... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sarı-Lacivertliler bambaşka bir ilk 11 ile sahadaolacak. Kalede Kameni, savunmada Neustadter, sol bekte İsmail Köybaşı, orta sahada Mehmet Topal ve Aatıf kesik yedi.Forvette de Kocaman değişikliğe gidecek ve Fernandao'yu kulübeye çekecek.da Beşiktaş'a karşı kupanın ilk ayağındakimücadelede yok. Mehmet Ekici ise banko oynayacak... En büyük sürpriz ise Oğuz Kağan...