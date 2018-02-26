Fenerbahçe'de (Futbol Takımı) flaş değişim! İşte Aykut Kocaman'ın yeni 11'i

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş
karşısında alınan ağır yenilgiyle sarsılan Fenerbahçe
, gözünü yine ezeli rakibiyle Perşembe
akşamı
Vodafone Park Stadı'
nda yapılacak derbiye çevirdi... Teknik Direktör Aykut Kocaman
ise 3-1'lik yenilginin ardından kadroda önemli
değişikliklere imza atacak.
SON 11'İN YARISI KULÜBEYE DÖNÜYOR
Öncelikle kadro tamamen değişecek... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sarı-Lacivertliler bambaşka bir ilk 11 ile sahada
olacak. Kalede Kameni, savunmada Neustadter, sol bekte İsmail Köybaşı, orta sahada Mehmet Topal ve Aatıf kesik yedi.
Forvette de Kocaman değişikliğe gidecek ve Fernandao'yu kulübeye çekecek. Giuliano
da Beşiktaş'a karşı kupanın ilk ayağındaki
mücadelede yok. Mehmet Ekici ise banko oynayacak... En büyük sürpriz ise Oğuz Kağan...
İşte, Aykut Kocaman'ın perşembe akşamı Beşiktaş'a karşı sahaya süreceği muhtemel ilk 11:
Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neto, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Oğuz Kaan, Mehmet Ekici, Valbuena, Alper Potuk, Roberto Soldado
Erdinç Şahin