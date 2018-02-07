Fenerbahçe'de Giuliano Başakşehir maçında oynayacak

2 MAÇTA 4 PUAN

Erdinç Şahin

, bu sezonhücum hattının kilit ismi oldu.Yıldız futbolcu 17 lig mücadelesinde 8 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı. Brezilyalı,maçında büyük bir şanssızlık yaşadı, omzu çıktığı için takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.’nin fikstürde çok kritik bir viraja girdiği dönemde çalışmalara başladı!Hem saha içinde hem de saha dışında zorlu günler geçiren, öğrencisinden gelen güzel haberle rahat bir nefes aldı., yıldız futbolcunun oynamadığımaçlarında 4 puan bıraktı, hücumda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı., pazar günkümücadelesinde’ın en önemli hücum silahı olacak. Onun yokluğunda duran toplar ve kenar ortalar dışında etkinlik gösteremeyen, 27 yaşındaki oyuncunun dönüşüyle birlikte yeniden atak çeşitliliğini artırabilecek.