Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe'de Giuliano'dan bir fedakarlık daha

Giuliano, omzundaki sakatlığına rağmen risk alıp Başakşehir maçına çıkmıştı. Sambacı, Aytemiz Alanya karşısında da fedakarlık yaparak formasını giyecek.

Fenerbahçe'de Giuliano'dan bir fedakarlık daha
Brezilyalı yıldız, ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesinde sakatlanmış ve omzu çıkmıştı. Giuliano’nun tedavi sürecinin 1 ayı bulması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe, onun yokluğunda Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile berabere kalınca, yıldız futbolcu kendisini riske atarak Başakşehir maçında sahadaki yerini aldı.

Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Giuliano’nun iyileşme süreci halen tamamlanmadı. Risk devam ediyor ancak Sambacı, yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde de fedkarlık göstererek 11’deki yerini almaya hazırlanıyor. Aykut Kocaman, maçı erken koparmaları halinde Giuliano’yu kenara alarak riski minimuma indirmeyi planlıyor.  
 

İZLEMEYE GELİYORLAR


Brezilya Milli Takım yetkilileri, sezonun ikinci haftasının ilk maçı olan Göztepe mücadelesine gelerek Giuliano’yu izlemişti. Sambacılar’ın bu kez 25 Şubat’ta ligde oynanacak Beşiktaş derbisine antrenör gönderecekleri öğrenildi. Yetkililer zorlu mücadelede Giuliano’nun yanı sıra Talisca’yı da seyredecek. Bir anlamda derbi, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Giuliano ile Talisca’nın kapışmasına da sahne olacak.

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray'da 8 isim için karar verildi

Galatasaray'da 8 isim için karar verildi
Beşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...

Beşiktaş'ta dev endişe! Kritik gün...
Steven Gerrard'dan Emre Can açıklaması

Steven Gerrard'dan Emre Can açıklaması
Galatasaraylı Koray Günter hakkında bomba iddia!

Galatasaraylı Koray Günter hakkında bomba iddia!
Quaresma'ya Çin kuşatması

Quaresma'ya Çin kuşatması
Garry Rodrigues sürprizi! 16 milyon Euro'ya...

Garry Rodrigues sürprizi! 16 milyon Euro'ya...
‘Come to Beşiktaş Lewandowski’

‘Come to Beşiktaş Lewandowski’
Mehmet Ekici'de son dakika!

Mehmet Ekici'de son dakika!
Ali Koç’tan sosyal medyayı sallayan imza!

Ali Koç’tan sosyal medyayı sallayan imza!
Bulut Altın: 'Galatasaray psikolojimi bozdu'

Bulut Altın: 'Galatasaray psikolojimi bozdu'
Elizabeth Hurley'in itirafı ortalığı karıştırdı!

Elizabeth Hurley'in itirafı ortalığı karıştırdı!