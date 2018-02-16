Fenerbahçe'de Giuliano'dan bir fedakarlık daha

Brezilyalı
yıldız, ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe
mücadelesinde sakatlanmış ve omzu çıkmıştı. Giuliano
’nun tedavi sürecinin 1 ayı bulması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe
, onun yokluğunda Trabzonspor
ve Gençlerbirliği
ile berabere kalınca, yıldız futbolcu kendisini riske atarak Başakşehir
maçında sahadaki yerini aldı.
Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Giuliano’nun iyileşme süreci halen tamamlanmadı. Risk devam ediyor ancak Sambacı, yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde de fedkarlık göstererek 11’deki yerini almaya hazırlanıyor. Aykut Kocaman, maçı erken koparmaları halinde Giuliano’yu kenara alarak riski minimuma indirmeyi planlıyor.
İZLEMEYE GELİYORLAR
Brezilya
Milli Takım yetkilileri, sezonun ikinci haftasının ilk maçı olan Göztepe mücadelesine gelerek Giuliano’yu izlemişti. Sambacılar’ın bu kez 25 Şubat’ta ligde oynanacak Beşiktaş derbisine antrenör gönderecekleri öğrenildi. Yetkililer zorlu mücadelede Giuliano’nun yanı sıra Talisca’yı da seyredecek. Bir anlamda derbi, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Giuliano ile Talisca’nın kapışmasına da sahne olacak.
Fanatik
Erdinç Şahin