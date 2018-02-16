Fenerbahçe'de Giuliano'dan bir fedakarlık daha

İZLEMEYE GELİYORLAR

Erdinç Şahin

yıldız, ikinci yarının ilk maçı olanmücadelesinde sakatlanmış ve omzu çıkmıştı.’nun tedavi sürecinin 1 ayı bulması bekleniyordu. Ancak, onun yokluğundaveile berabere kalınca, yıldız futbolcu kendisini riske atarakmaçında sahadaki yerini aldı.Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Giuliano’nun iyileşme süreci halen tamamlanmadı. Risk devam ediyor ancak Sambacı, yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde de fedkarlık göstererek 11’deki yerini almaya hazırlanıyor. Aykut Kocaman, maçı erken koparmaları halinde Giuliano’yu kenara alarak riski minimuma indirmeyi planlıyor.Milli Takım yetkilileri, sezonun ikinci haftasının ilk maçı olan Göztepe mücadelesine gelerek Giuliano’yu izlemişti. Sambacılar’ın bu kez 25 Şubat’ta ligde oynanacak Beşiktaş derbisine antrenör gönderecekleri öğrenildi. Yetkililer zorlu mücadelede Giuliano’nun yanı sıra Talisca’yı da seyredecek. Bir anlamda derbi, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Giuliano ile Talisca’nın kapışmasına da sahne olacak.