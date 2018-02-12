Fenerbahçe’de Giuliano etkisi

YÜKSELİŞTEKİ GİULİANO ETKİSİ

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FARKINI GÖSTERDİ

DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYOR

Erdinç Şahin

’nin sezon başındatransfer ettiğioynadığı maçlarda takımını sırtlıyor.Sarı-Lacivertlilerinsonra sıkıntı çektiği 10 numara pozisyonunu başarıyla dolduran 27 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarı memnun etti.oynadığı 17 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı yapantakımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.nun oynadığı maçlarda daha etkili oluyor.futbolcunun oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde üst sıralaraetkisiyle yükseliyor.haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçında Giuliano, yine performansıyla dikkat çekti.maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında 2 maç takımından ayrı kalan yıldız futbolcu, Başakşehir maçıyla sahalara tekrardan geri döndü. Maçta ürettiği pozisyonlar ve verdiği paslarla etkili bir oyun sergileyen 27 yaşındaki futbolcu deplasmana gelen taraftarını mest etti.’de gösterdiği performansla 2018’de Rusya’da yapılacak olan’ndaformasıyla boy göstermek istiyor. Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından yakından takip edilen Giuliano önümüzdeki haftalarda Brezilya’dan gelecek teknik ekip tarafından hem antrenmanlarda hem de Süper Lig maçlarında takip edilecek. Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin beğendiği futbolcular arasında yer alan ve son zamanlarda Milli Takım'da düzenli forma giyen yıldız futbolcunun kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupası’nda göstereceği performans ise merak konusu olacak.