Fenerbahçe’de Giuliano etkisi

Fenerbahçe
’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten
transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano
oynadığı maçlarda takımını sırtlıyor.
Sarı-Lacivertlilerin Alex de Souza’dan
sonra sıkıntı çektiği 10 numara pozisyonunu başarıyla dolduran 27 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarı memnun etti. Spor Toto Süper Lig’de
oynadığı 17 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı yapan Giuliano,
takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.
YÜKSELİŞTEKİ GİULİANO ETKİSİ
Fenerbahçe, Giuliano’
nun oynadığı maçlarda daha etkili oluyor. Brezilyalı
futbolcunun oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde üst sıralara Giuliano
etkisiyle yükseliyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FARKINI GÖSTERDİ
Spor Toto Süper Lig’in 21.
haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçında Giuliano, yine performansıyla dikkat çekti. Göztepe
maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında 2 maç takımından ayrı kalan yıldız futbolcu, Başakşehir maçıyla sahalara tekrardan geri döndü. Maçta ürettiği pozisyonlar ve verdiği paslarla etkili bir oyun sergileyen 27 yaşındaki futbolcu deplasmana gelen taraftarını mest etti.
DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYOR
Giuliano, Fenerbahçe
’de gösterdiği performansla 2018’de Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası
’nda Brezilya
formasıyla boy göstermek istiyor. Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından yakından takip edilen Giuliano önümüzdeki haftalarda Brezilya’dan gelecek teknik ekip tarafından hem antrenmanlarda hem de Süper Lig maçlarında takip edilecek. Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin beğendiği futbolcular arasında yer alan ve son zamanlarda Milli Takım'da düzenli forma giyen yıldız futbolcunun kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupası’nda göstereceği performans ise merak konusu olacak.
İHA
Erdinç Şahin