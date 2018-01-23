Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine oynayacak futbolcu belli oldu

ALPER'DEN MEMNUN KALMADI

Erdinç Şahin

'dedeplasmanında ilk 11'e geri dönüyor. Teknik direktör'ın omuzu çıkan'nun yerine ileri uçta yaratıcı oyuncu olarak'yı sahaya sürme kararı verdi.Fransız yıldız ile de bir görüşme yapacak olan Kocaman'ın bu şansı iyi değerlendirmesi konusunda telkinde bulunacağı ve takım oyunu önceliklerini hatırlatacağı ifade edildi.Daha önce ileri uçta'u da deneyen Aykut Kocaman'ın genç oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve bu sebeple böyle bir karar aldığı bildirildi.Giuliano'nun önümüzdeki hafta da forma giyme şansının olmadığı hattadeplasmanına yetişmesinin de düşük ihtimal olduğu öğrenildi.