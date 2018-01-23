Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine oynayacak futbolcu belli oldu

Giuliano'nun Göztepe maçında sakatlanmasının ve 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından Aykut Kocaman kararını verdi.

Fenerbahçe'de Giuliano'nun yerine oynayacak futbolcu belli oldu
Fenerbahçe'de Mathieu ValbuenaTrabzon deplasmanında ilk 11'e geri dönüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın omuzu çıkan Giuliano'nun yerine ileri uçta yaratıcı oyuncu olarak Valbuena'yı sahaya sürme kararı verdi.

beIN Sports'un haberine göre; Fransız yıldız ile de bir görüşme yapacak olan Kocaman'ın bu şansı iyi değerlendirmesi konusunda telkinde bulunacağı ve takım oyunu önceliklerini hatırlatacağı ifade edildi.
 

ALPER'DEN MEMNUN KALMADI


Daha önce ileri uçta Alper Potuk'u da deneyen Aykut Kocaman'ın genç oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve bu sebeple böyle bir karar aldığı bildirildi.

Giuliano'nun önümüzdeki hafta da forma giyme şansının olmadığı hatta Başakşehir deplasmanına yetişmesinin de düşük ihtimal olduğu öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Vagner Love transferinde sona doğru

Vagner Love transferinde sona doğru
Robinho sağlık kontrolünden geçti

Robinho sağlık kontrolünden geçti
Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme

Eski futbolcu Servet Çetin'in şantaj davasında flaş gelişme
PFDK kararları açıklandı

PFDK kararları açıklandı
Göztepe'den yerli stoper atağı

Göztepe'den yerli stoper atağı
Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan beraat etti

Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan beraat etti
Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi

Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi
Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı
Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi

Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi
Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı

Amatör maçta akılalmaz olay! Jandarma havaya ateş açtı
Lynetta Kizer Fenerbahçe’de

Lynetta Kizer Fenerbahçe’de