Fenerbahçe'de Giuliano sahalara dönüyor!

Fenerbahçe
'nin yıldız oyuncusu Giuliano
'nun bu haftasonu oynanacak olan Başakşehir maçında sahada olacağı öğrenildi. Giuliano, Göztepe
maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
Omzu çıkan oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak tedaviye çabuk yanıt veren Brezilyalı'nin Başakşehir
karşısında oynamasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.
OZAN TUFAN ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK
Aykut Kocaman'ın Dereağzı'na gönderdiği ve devre arasında kendisine takım bulamayan Ozan Tufan
'a da af çıkacağı ve genç oyuncunun bu hafta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.
Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı?
Haber Merkezi