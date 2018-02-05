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Fenerbahçe'de Giuliano sahalara dönüyor!

Ligde puan kayıplarına devam eden ancak rakiplerinin de kazanamamasıyla zirveden kopmayan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Giuliano'dan iyi haber geldi

05 Şubat 2018, Pazartesi 19:20
Fenerbahçe'de Giuliano sahalara dönüyor!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Giuliano'nun bu haftasonu oynanacak olan Başakşehir maçında sahada olacağı öğrenildi. Giuliano, Göztepe maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Omzu çıkan oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak tedaviye çabuk yanıt veren Brezilyalı'nin Başakşehir karşısında oynamasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi. 


OZAN TUFAN ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK


Aykut Kocaman'ın Dereağzı'na gönderdiği ve devre arasında kendisine takım bulamayan Ozan Tufan'a da af çıkacağı ve genç oyuncunun bu hafta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi. 


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