Fenerbahçe'de Giuliano sahalara dönüyor!



OZAN TUFAN ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı?

Haber Merkezi

'nin yıldız oyuncusu'nun bu haftasonu oynanacak olan Başakşehir maçında sahada olacağı öğrenildi. Giuliano,maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.Omzu çıkan oyuncunun birkaç hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak tedaviye çabuk yanıt veren Brezilyalı'ninkarşısında oynamasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.Aykut Kocaman'ın Dereağzı'na gönderdiği ve devre arasında kendisine takım bulamayan'a da af çıkacağı ve genç oyuncunun bu hafta Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.