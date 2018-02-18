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Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Kart sınırında bulunan Hasan Ali'nin maçın 82. dakikasında sarı kart görmesi sonucu haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!
Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali, karşılaşmanın 82. dakikasınada gördüğü sarı kart ile cezalı durumuna düştü.


BEŞİKTAŞ'TA DA PEPE VE TALISCA YOK!


Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Pepe ve Talisca, Konyaspor maçında gördükleri sarı kart ile cezalı durumuna düşmüşlerdi.

Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti) Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)


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