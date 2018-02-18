Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!



BEŞİKTAŞ'TA DA PEPE VE TALISCA YOK!

Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Haber Merkezi

Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan'de, karşılaşmanın 82. dakikasınada gördüğü sarı kart ile cezalı durumuna düştü.Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacakmaçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Pepe ve Talisca, Konyaspor maçında gördükleri sarı kart ile cezalı durumuna düşmüşlerdi.