Fenerbahçe'de ibre yine Blind’de

Erdinç Şahin

, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek transferi için maddi imkanların zorlanmamasını istedi.içininadını kıramayanYönetimi bunun üzerine rotayı yeniden’e kırdı.Hollandalı oyuncununile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Başarılı savunmacıyla ilgili olarakiddiaları ortaya atılmıştı ancak bu konuda bir gelişme yaşanmadı.tavsiyesinde bulunduğu Blind’in transferinin bitirilmesi için yöneticileringitmesi bekleniyor.