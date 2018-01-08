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Fenerbahçe'de ibre yine Blind’de

Aykut Kocaman, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek transferi için maddi imkanların zorlanmamasını istedi. Criscito için Zenit’in inadını kıramayan Fenerbahçe Yönetimi bunun üzerine rotayı yeniden Daley Blind’e kırdı.

Fenerbahçe'de ibre yine Blind’de
Aykut Kocaman, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek transferi için maddi imkanların zorlanmamasını istedi. Criscito için Zenit’in inadını kıramayan Fenerbahçe Yönetimi bunun üzerine rotayı yeniden Daley Blind’e kırdı.

Hollandalı oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Başarılı savunmacıyla ilgili olarak Barcelona iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu konuda bir gelişme yaşanmadı.

Advocaat’ın Fenerbahçe’ye, “Mutlaka alın” tavsiyesinde bulunduğu Blind’in transferinin bitirilmesi için yöneticilerin İngiltere’ye gitmesi bekleniyor.


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