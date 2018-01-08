Fenerbahçe'de ibre yine Blind’de

Aykut Kocaman
, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek transferi için maddi imkanların zorlanmamasını istedi. Criscito
için Zenit’in
inadını kıramayan Fenerbahçe
Yönetimi bunun üzerine rotayı yeniden Daley Blind
’e kırdı.
Hollandalı oyuncunun Manchester United
ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Başarılı savunmacıyla ilgili olarak Barcelona
iddiaları ortaya atılmıştı ancak bu konuda bir gelişme yaşanmadı.
Advocaat’ın Fenerbahçe’ye, “Mutlaka alın”
tavsiyesinde bulunduğu Blind’in transferinin bitirilmesi için yöneticilerin İngiltere’ye
gitmesi bekleniyor.
Erdinç Şahin