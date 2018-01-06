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Fenerbahçe'de James Nunnally 1 ay yok!

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan James Nunnally'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de James Nunnally 1 ay yok!
THY Euroleague'de İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Sarı-Lacivertli kulüp, yıldız basketbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın başarılı oyuncusu James Nunnally, Baskonia maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Baskonia maçında çok kötü James Nunnally haber varBaskonia maçında çok kötü James Nunnally haber var

Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur.

James Nunnally’nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally’nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir.



James Nunnally’nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."


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