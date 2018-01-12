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Fenerbahçe'de kampa damga vuran 3 futbolcu

Fenerbahçe Antalya kampında çalışmalarını Vincent Janssen dışında tam kadro sürdürüyor. Giuliano, Aatıf ve Valbuena da performanslarıyla öne çıkan isimler oldu...

Fenerbahçe'de kampa damga vuran 3 futbolcu
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de hedef ikinci yarıya tam kadro başlamak. Sarı-Lacivertlilerde Mehmet Ekici'nin de takıma dönmesi ile birlikte tek eksik Vincent Janssen kaldı. Hollandalı futbolcu çalışmalarını bireysel programla sürdürüyor.

Ayak başparmağındaki yüksek dereceli doku zedelenmesi tedavisinin sonuna gelinen Vincent Janssen'in Göztepe maçına kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.

Antalya kampı çalışmalarında bazı oyuncularda zaman zaman adale ağrıları şikayetleri ortaya çıksa da teknik heyet futbolcuları riske etmiyor. 

Bu dönemde Josef, Dirar, Fernandao ve Neto sakatlıklar yaşasa da hiçbir oyuncunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.
 

3 FUTBOLCU ÖN PLANA ÇIKTI 


Kamp döneminde özellikle Giuliano, Aatıf ve Valbuena form durumları ile dikkat çekerlerken, Sarı-Lacivertliler ilk hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşı karşıya gelecek.

(beIN SPORTS)
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