Fenerbahçe'de kampa damga vuran 3 futbolcu

Hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Fenerbahçe'de
hedef ikinci yarıya tam kadro başlamak. Sarı-Lacivertlilerde Mehmet Ekici'nin de
takıma dönmesi ile birlikte tek eksik Vincent Janssen
kaldı. Hollandalı futbolcu çalışmalarını bireysel programla sürdürüyor.
Ayak başparmağındaki yüksek dereceli doku zedelenmesi tedavisinin sonuna gelinen Vincent Janssen'in Göztepe
maçına kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.
Antalya kampı çalışmalarında bazı oyuncularda zaman zaman adale ağrıları şikayetleri ortaya çıksa da teknik heyet futbolcuları riske etmiyor.
Bu dönemde Josef, Dirar, Fernandao ve Neto
sakatlıklar yaşasa da hiçbir oyuncunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.
3 FUTBOLCU ÖN PLANA ÇIKTI
Kamp döneminde özellikle Giuliano, Aatıf ve Valbuena
form durumları ile dikkat çekerlerken, Sarı-Lacivertliler ilk hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşı karşıya gelecek.
(beIN SPORTS)
Erdinç Şahin