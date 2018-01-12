Fenerbahçe'de kampa damga vuran 3 futbolcu

3 FUTBOLCU ÖN PLANA ÇIKTI

Erdinç Şahin

Hazırlıklarını'da sürdürenhedef ikinci yarıya tam kadro başlamak.takıma dönmesi ile birlikte tek eksikkaldı. Hollandalı futbolcu çalışmalarını bireysel programla sürdürüyor.Ayak başparmağındaki yüksek dereceli doku zedelenmesi tedavisinin sonuna gelinenmaçına kadar hazır hale getirilebileceği öğrenildi.Antalya kampı çalışmalarında bazı oyuncularda zaman zaman adale ağrıları şikayetleri ortaya çıksa da teknik heyet futbolcuları riske etmiyor.Bu dönemdesakatlıklar yaşasa da hiçbir oyuncunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.Kamp döneminde özellikleform durumları ile dikkat çekerlerken, Sarı-Lacivertliler ilk hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşı karşıya gelecek.(beIN SPORTS)