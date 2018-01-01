Fenerbahçe’de Kemar Lawrence sesleri! Sol bek krizi çözülüyor…

Erdinç Şahin

bu sezon yaşadığı sol bek sıkıntısınıile çözmek istiyor. Şu andaekiplerindenforma giyen 25 yaşındaki sol bek, burada gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’daki bir çok kulübün de dikkatini çekmeyi başardı.formasıyla bu sezon 24 maça çıkan, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Defansif anlamda çok etkili olanzaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor.bu sezon Redbulls'ta sergilediği bu performanslagibi ekiplerin radarına girdi.Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu Lawrence'a önümüzdeki günlerde imza attıracağı iddia ediliyor. (İHA)