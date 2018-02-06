Fenerbahçe'de korkulan başa geldi! Mehmet Ekici kronik sakat!

Büyük umutlarla Fenerbahçe
'ye gelen Mehmet Ekici
'den umut kesildi. Takıma dönemk için büyük çaba sarf eden gurbetçi yıldız antrenmanlarda yükleme yapınca ağrıları nüksediyor. Bu sorunlar nedeniyle sadece salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıyor.
HEM KASIK HEM ADALE
Trabzonspor
'da kadro dışı kaldığı dönemde 6 ay futboldan uzak kalan Ekici
'nin hem kasık bölgesinde ve hem de adalelerinde önemli sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.
Devre arası tatilinde Bayern Münih
'in doktorlarının muayene ettiği Mehmet Ekici
ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği ifade ediliyor.
Sözcü
Erdinç Şahin