Fenerbahçe'de korkulan başa geldi! Mehmet Ekici kronik sakat!

HEM KASIK HEM ADALE

Erdinç Şahin

Büyük umutlarla'ye gelen'den umut kesildi. Takıma dönemk için büyük çaba sarf eden gurbetçi yıldız antrenmanlarda yükleme yapınca ağrıları nüksediyor. Bu sorunlar nedeniyle sadece salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıyor.'da kadro dışı kaldığı dönemde 6 ay futboldan uzak kalan'nin hem kasık bölgesinde ve hem de adalelerinde önemli sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.Devre arası tatilinde'in doktorlarının muayene ettiğiile yolların ayrılmasının gündeme geldiği ifade ediliyor.