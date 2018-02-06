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Fenerbahçe'de korkulan başa geldi! Mehmet Ekici kronik sakat!

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transferi olay olan Mehmet Ekici'de korkulan başa geldi. Milli futbolcunun ağrıları sürekli nüksettiği ve bir türlü iyileşemediği için yolların ayrılmasının gündeme geldiği ifade ediliyor. 

Fenerbahçe'de korkulan başa geldi! Mehmet Ekici kronik sakat!
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen Mehmet Ekici'den umut kesildi. Takıma dönemk için büyük çaba sarf eden gurbetçi yıldız antrenmanlarda yükleme yapınca ağrıları nüksediyor. Bu sorunlar nedeniyle sadece salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapıyor.
 

HEM KASIK HEM ADALE


Trabzonspor'da kadro dışı kaldığı dönemde 6 ay futboldan uzak kalan Ekici'nin hem kasık bölgesinde ve hem de adalelerinde önemli sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. 

Devre arası tatilinde Bayern Münih'in doktorlarının muayene ettiği Mehmet Ekici ile yolların ayrılmasının gündeme geldiği ifade ediliyor. 

Sözcü


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