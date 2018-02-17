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Fenerbahçe'de kritik karar! Valbuena bu akşam...

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir kadrosunu bozmama kararı aldı. Böylece Valbuena'ya bir kez daha kulübe yolu gözüktü...

Fenerbahçe'de kritik karar! Valbuena bu akşam...
Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanan kadroyu bozmuyor.
Aykut Kocaman, Başakşehir’e karşı olduğu gibi Alanyaspor karşısında da önde basan ve skor üstünlüğünü ilk dakikalarda eline alacak bir oyun planı kurguluyor.

Geçen hafta olduğu gibi kalede Volkan Demirel, savunmada Mauricio Isla – Neto – Roman Neustader – Hasan Ali Kaldırım dizilimi ile sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de, orta sahada Josef de Souza – Mehmet Topal ikilisinin bozulması beklenmiyor.
 

VALBUENA 11'DE OLMAYACAK


Hücum hattının sağında Nabil Dirar, solunda Aatif, ileri ikilide ise Giuliano ve Fernandao görev yapacak. Alanya ve Beşiktaş maçlarını 6 puanla kapatmaları halinde şampiyonluk şanslarının iyice artacağı vurgusunda bulunan Aykut Kocaman, oyuncularından Alanyaspor karşısında da büyük maç konsantrasyonunu kaybetmemelerini istedi.

Kadıköy’de dolu tribünler önünde oynanması beklenen maç için yoğun bilet talebi olduğu da gelen bilgiler arasında. Başakşehir galibiyeti sonrası takımlarına olan inancı artan Sarı-Lacivertli taraftarlar üst üste deplasmanda oynanacak iki Beşiktaş derbisi öncesi de takımlarına moral vermek istiyor.


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