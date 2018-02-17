Fenerbahçe'de kritik karar! Valbuena bu akşam...

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir
deplasmanında kazanan kadroyu bozmuyor.
Aykut Kocaman, Başakşehir’e
karşı olduğu gibi Alanyaspor
karşısında da önde basan ve skor üstünlüğünü ilk dakikalarda eline alacak bir oyun planı kurguluyor.
Geçen hafta olduğu gibi kalede Volkan Demirel,
savunmada Mauricio Isla – Neto – Roman Neustader – Hasan Ali Kaldırım
dizilimi ile sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de, orta sahada Josef de Souza – Mehmet Topal
ikilisinin bozulması beklenmiyor.
VALBUENA 11'DE OLMAYACAK
Hücum hattının sağında Nabil Dirar, solunda Aatif, ileri ikilide ise Giuliano ve Fernandao
görev yapacak. Alanya
ve Beşiktaş
maçlarını 6 puanla kapatmaları halinde şampiyonluk şanslarının iyice artacağı vurgusunda bulunan Aykut Kocaman
, oyuncularından Alanyaspor
karşısında da büyük maç konsantrasyonunu kaybetmemelerini istedi.
Kadıköy’de
dolu tribünler önünde oynanması beklenen maç için yoğun bilet talebi olduğu da gelen bilgiler arasında. Başakşehir
galibiyeti sonrası takımlarına olan inancı artan Sarı-Lacivertli taraftarlar üst üste deplasmanda oynanacak iki Beşiktaş
derbisi öncesi de takımlarına moral vermek istiyor.
Erdinç Şahin