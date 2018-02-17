Fenerbahçe'de kritik karar! Valbuena bu akşam...

VALBUENA 11'DE OLMAYACAK

Erdinç Şahin

deplasmanında kazanan kadroyu bozmuyor.karşı olduğu gibikarşısında da önde basan ve skor üstünlüğünü ilk dakikalarda eline alacak bir oyun planı kurguluyor.Geçen hafta olduğu gibi kaledesavunmada Mauriciodizilimi ile sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’de, orta sahadaikilisinin bozulması beklenmiyor.Hücum hattının sağındagörev yapacak.vemaçlarını 6 puanla kapatmaları halinde şampiyonluk şanslarının iyice artacağı vurgusunda bulunan, oyuncularındankarşısında da büyük maç konsantrasyonunu kaybetmemelerini istedi.dolu tribünler önünde oynanması beklenen maç için yoğun bilet talebi olduğu da gelen bilgiler arasında.galibiyeti sonrası takımlarına olan inancı artan Sarı-Lacivertli taraftarlar üst üste deplasmanda oynanacak ikiderbisi öncesi de takımlarına moral vermek istiyor.