Fenerbahçe'de kupa finali hazırlıkları başladı

Erdinç Şahin

nde teknik direktöryönetimindeki antrenman saat 11.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.final maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamladıktan sonra özel uçaklagidecek.