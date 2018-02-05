Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 4. kez sakatlandı!

DÖNÜŞÜ UZAYACAK

Erdinç Şahin

Sezon başında'ye gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği performansı ortaya koyamayanüç kez aynı yerinden sakatlanıp aylarca top oynayamadı.maçında sahada oynaması bekleniyordu ancak deneyimli oyuncu forma giyemedi.Mehmet Ekici'nin bu kez farklı bir kas grubundan sakatlandığı, takıma katılmasının daha da uzayacağı belirlendi. Özetle, Mehmet Ekici bu sezon 4. kez sakatlandı ve yine formasından uzak kalacak.