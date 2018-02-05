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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 4. kez sakatlandı!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici 4. kez sakatlandı!
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği performansı ortaya koyamayan Mehmet Ekici, üç kez aynı yerinden sakatlanıp aylarca top oynayamadı.

Mehmet Ekici'nin Gençlerbirliği maçında sahada oynaması bekleniyordu ancak deneyimli oyuncu forma giyemedi.
 

DÖNÜŞÜ UZAYACAK


Mehmet Ekici'nin bu kez farklı bir kas grubundan sakatlandığı, takıma katılmasının daha da uzayacağı belirlendi. Özetle, Mehmet Ekici bu sezon 4. kez sakatlandı ve yine formasından uzak kalacak.

(Fotomaç)
 


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