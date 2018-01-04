Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie kadroya alınmadı

"VALBUENA GERİ Mİ GELİYOR?"

Erdinç Şahin

takımlarındankampı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyensosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve rahat tavırlarıyla taraftarların tepkisini çekiyordu. Geldiği günden bu yana yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyenyıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Genç orta saha oyuncusuise son dönemde teknik direktörile yaşadığı sorunlar nedeniyle forma şansı bulamıyordu. Başarılı futbolcunun’ın defansa yardıma gelmemesi konusundaki sitemine “?” diye yanıt verdiği iddia edilmiş ve bu diyalog nedeniyle iplerin koptuğu öne sürülmüştü.ilçesine bağlı’ndeki bir otelde yarın saat 09.30’dan itibaren toplanmaya başlayacak olanfutbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.