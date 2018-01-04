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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie, Antalya kampı kadrosuna alınmadı.

04 Ocak 2018, Perşembe 10:53
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie kadroya alınmadı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan’ın Antalya kampı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve rahat tavırlarıyla taraftarların tepkisini çekiyordu. Geldiği günden bu yana yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 

"VALBUENA GERİ Mİ GELİYOR?"


Genç orta saha oyuncusu Ozan Tufan ise son dönemde teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle forma şansı bulamıyordu. Başarılı futbolcunun Aykut Kocaman’ın defansa yardıma gelmemesi konusundaki sitemine “Valbuena geri mi geliyor?” diye yanıt verdiği iddia edilmiş ve bu diyalog nedeniyle iplerin koptuğu öne sürülmüştü.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde yarın saat 09.30’dan itibaren toplanmaya başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

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