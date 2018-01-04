Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie kadroya alınmadı

Spor Toto Süper Lig
takımlarından Fenerbahçe’de Robin van Persie ve Ozan Tufan’ın Antalya
kampı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Robin van Persie,
sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve rahat tavırlarıyla taraftarların tepkisini çekiyordu. Geldiği günden bu yana yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Hollandalı
yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
"VALBUENA GERİ Mİ GELİYOR?"
Genç orta saha oyuncusu Ozan Tufan
ise son dönemde teknik direktör Aykut Kocaman
ile yaşadığı sorunlar nedeniyle forma şansı bulamıyordu. Başarılı futbolcunun Aykut Kocaman
’ın defansa yardıma gelmemesi konusundaki sitemine “Valbuena geri mi geliyor
?” diye yanıt verdiği iddia edilmiş ve bu diyalog nedeniyle iplerin koptuğu öne sürülmüştü.
Antalya’nın Serik
ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi
’ndeki bir otelde yarın saat 09.30’dan itibaren toplanmaya başlayacak olan Fenerbahçeli
futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin