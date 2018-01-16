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Fenerbahçe'de Patrice Evra sürprizi!

Maddi sıkıntı nedeniyle transferde aceleci davranmama kararı alan Fenerbahçe'ye, sol bek için Galatasaray’ın kararsız kaldığı Fransız yıldız Evra önerildi. Son karar Aykut Kocaman’ın...

Fenerbahçe'de Patrice Evra sürprizi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde düzenlendiği basın toplantısında transferlerle ilgili sorulan soruya “Gelen oyuncu üst seviyede olmalı ki uyum süreci yaşamadan takıma katkılı olsun. Bunun maliyetini söylemeye gerek yok. 15-20´li rakamlara gidiyor” yanıtını vererek maddi sıkıntıya dikkat çemişti.

Ara transfer döneminde doğru transfer yapılması konusunun zorluklarının masaya yatırıldığı yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantıda da takımın gücünü arttıracak isimler dışındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alındı. Sarı-Lacivertli yönetimin aceleci olmama ve kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı. 
 

6 AYLIK MALİYETİ 1 MİLYON EURO


Sol bek takviyesi içinde transferin son gününe kadar bekleme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetime ilginç bir teklif geldi. Galatasaray’ın uzun zamandır gündeminde yer alan Fransız yıldız Patrice Evra’nın temsilcileri Fenerbahçe’nin kapısını çaldı.

Sarı-Kırmızılı Kulüpten beklenen yanıtı bir türlü alamayan menajerler ‘Evra’yı F.Bahçe’ye 6 aylığına getirebiliriz' teklifinde bulundu. Bu teklif sonrası düşünme kararı alan Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yapılacak toplantı sonrası kesin kararı verecek. Bonservis bedeli olmayan tecrübeli oyuncunun 6 aylık maliyeti ise sadece 1 milyon euro.

Akşam


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