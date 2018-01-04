Fenerbahçe'de Robin van Persie kabusu bitiyor

BİR MİLYON 500 BİN EURO FARK ÖDENECEK

KEES VOS: BİR ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ!

Erdinç Şahin

de dün hareketli saatler yaşandı. Sezonun ilk yarısında uzun süre sakatlıklarla boğuşan ve teknik heyetin gözünden düşentalip olması yüzleri güldürdü. Hollandalı oyuncunun menajeridün İstanbul'a gelirken ayağının tozuylageçti ve Sarı-Lacivertli kurmaylarla oyuncusunun durumunu masaya yatırdı.şans bulma ihtimali çok çok azalan Van Persie'nin Hollanda'ya geri dönmek istediğini ve Feyenoord'un tecrübeli oyuncuya talip olduğunu aktardı.Kees Vos, görüşmede sözleşme feshi için ise bir şart sundu. Feyenoord'un oyuncusuna sadece bir milyon Euro ödeyebileceğini aktaran Kees Vos, "Robin'in Fenerbahçe'den sezonun ikinci yarısı için 2.5 milyon Euro alması gerekiyor. Aradaki 1 milyon 500 bin Euro'luk kısmı karşılarsanız bu transfer olur" dedi. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen sarı-lacivertliler, bu öneriye sıcak bakarken, Van Persie'nin önümüzdeki günlerde Feyenoord'a imza atması bekleniyor.Van Persie, dün Instagram'dan bu pozu "Daima hazırım" notu eşliğinde paylaştı. Taraftarın tepkisi üzerine hesabından kaldırdı.'nin menajeri Kees Vos, İstanbul seyahati öncesi, Hollanda basınına çarpıcı itiraflarda bulundu. Vos, "Van Persie'nin ikinci yarıda Fenerbahçe'de oynaması teorik olarak hâlâ mümkün. Ancak henüz ortada hiçbir anlaşma yok. Yönetimle görüşerek iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm arayacağız. Elbette Van Persie de bu süreçte profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde çalışmalarını sürdürecek" dedi. Kees Vos, Van Persie'nin Feyenoord'a transferi hakkında sorulan soruya ise, "Şu an için başka bir kulüp hakkında açıklama yapmayacağız. Fenerbahçe ile yollarımızı ayırırsak önümüze yeni bir yol açılacak. İyi bir karar vermek için görüşme yapacağız" cevabını verdi.